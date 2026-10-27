Zniczomaty w Starachowicach – nowość przy cmentarzach

Jeśli wybierasz się na groby wczesnym rankiem, późnym wieczorem lub po prostu zapomnisz wkładu, nie musisz martwić się zamkniętymi stoiskami. W Starachowicach pojawiły się samoobsługowe zniczomaty zasilane energią słoneczną.

Urządzenia działają całodobowo i pozwalają na szybki zakup zniczy oraz wkładów w dowolnym momencie. To wygodna alternatywa dla tradycyjnych kramów. Urzędnicy przypominają też o prostym nawyku ekologicznym – zamiast kupować nowe szkło, warto wykorzystać dawne osłony i dokupić w zniczomacie sam wkład.

Jak działają i co oferują?

Dostępność - d ziałają 24/7 , co jest szczególnie wygodne w okresie Wszystkich Świętych oraz podczas wizyt na cmentarzu poza godzinami otwarcia tradycyjnych kwiaciarni i stoisk.

, co jest szczególnie wygodne w okresie Wszystkich Świętych oraz podczas wizyt na cmentarzu poza godzinami otwarcia tradycyjnych kwiaciarni i stoisk. Asortyment - najczęściej znajdują się w nich wkłady do zniczy (różne rozmiary i czas palenia), małe i średnie znicze , wkłady LED oraz zapalniczki lub zapałki.

, wkłady LED oraz Płatność - w zależności od modelu automaty akceptują płatności gotówkowe (monety, banknoty) oraz zbliżeniowe (karty płatnicze, Blik, telefon).

Gdzie zaparkować auto? Dodatkowe miejsca dla kierowców

W rejonie nekropolii powstaną tymczasowe strefy parkowania:

Cmentarz na Bugaju: Do dyspozycji jest parking na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) przy obwodnicy Starachowic (26 miejsc standardowych i 4 dla osób z niepełnosprawnościami).

Do dyspozycji jest parking na Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) przy obwodnicy Starachowic (26 miejsc standardowych i 4 dla osób z niepełnosprawnościami). Parking przy PKC Group Poland (ul. Radomska 86) : W niedzielę (1 listopada) udostępnionych zostanie ponad 300 miejsc. W sobotę (31 października) ze względu na pracę zakładu dostępnych będzie około 200 miejsc.

: W niedzielę (1 listopada) udostępnionych zostanie ponad 300 miejsc. W sobotę (31 października) ze względu na pracę zakładu dostępnych będzie około 200 miejsc. Parking przy C.H. Galardia : Dostępny dla odwiedzających cmentarze w niedzielę. W sobotę warto liczyć się z mniejszą liczbą wolnych miejsc z powodu handlu.

: Dostępny dla odwiedzających cmentarze w niedzielę. W sobotę warto liczyć się z mniejszą liczbą wolnych miejsc z powodu handlu. Parking przy ul. Polnej: Mimo trwającej przebudowy i zazieleniania terenu, drogowcy wstrzymali prace, zagęścili nawierzchnię i udostępnią cały parking na czas świąt. Prace zostaną wznowione po weekendzie.

Alternatywą dla aut jest bezpłatna komunikacja miejska, która pozwoli uniknąć korków wokół cmentarzy.

Autor: UM Starachowice/ Materiały prasowe Wszystkich Świętych w Starachowicach

Zmiany w organizacji ruchu – ul. Polna i Zgodna

W rejonie cmentarzy przy ul. Zgodnej i Polnej wprowadzono ruch jednokierunkowy oraz zakazy zatrzymywania się:

Łącznik od ul. Długiej do ul. Polnej staje się drogą jednokierunkową z zakazem zatrzymywania się po obu stronach.

Ul. Polna (od skrzyżowania z ul. Zgodną) – objęta zakazem zatrzymywania się po obu stronach jezdni.

Przygotowanie cmentarzy - woda, narzędzia i toalety

Na starachowickich cmentarzach rozstawiono dodatkowe kontenery na odpady, pojemniki na baterie oraz udostępniono punkty poboru wody. Mieszkańcy mogą też bezpłatnie korzystać z pozostawionych na miejscu narzędzi (grabki, ściereczki, puste butelki). Do dyspozycji odwiedzających są toalety Toi Toi oraz łazienki w budynku administracji przy ul. Radomskiej.