W Rzepinie samochód osobowy wjechał w ogrodzenie posesji. Dwie osoby trafiły do szpitala

W Rzepinie osobowa Toyota uderzyła w ogrodzenie posesji. Dwie osoby ranne
Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Rzepin Kolonia, wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 5:32, tuż po tym jak samochód marki Toyota wypadł z drogi na zakręcie jadąc od strony ronda.
W wyniku uderzenia w ogrodzenie poszkodowane zostały dwie osoby znajdujące się w aucie. Obie zostały niezwłocznie przetransportowane do szpitala - powiedział nam Damian Sławek, dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.
