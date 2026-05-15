W Rzepinie samochód osobowy wjechał w ogrodzenie posesji. Dwie osoby trafiły do szpitala

Dawid Bąk
2026-05-15 6:52

Dwie osoby – kobieta i mężczyzna zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek (15.05) rano w miejscowości Rzepin-Kolonia (gmina Pawłów). Kierujący osobową toyotą stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Wypadek w Rzepinie

Autor: KP PSP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Zgłoszenie o wypadku w miejscowości Rzepin Kolonia, wpłynęło do służb ratunkowych o godzinie 5:32, tuż po tym jak samochód marki Toyota wypadł z drogi na zakręcie jadąc od strony ronda.

W wyniku uderzenia w ogrodzenie poszkodowane zostały dwie osoby znajdujące się w aucie. Obie zostały niezwłocznie przetransportowane do szpitala - powiedział nam Damian Sławek, dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

