Uroczyste Obchody Dnia Strażaka w Starachowicach. Odznaczenia, awanse i wyróżnienia dla strażaków

Awanse i odznaczenia dla bohaterów dnia codziennego

Punktem kulminacyjnym apelu było wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe oraz prestiżowych odznaczeń i medali. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz z Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michałem Jankowskim osobiście dziękowali strażakom za ich niełatwą służbę. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.:

Michał Polański , który otrzymał awans na stopień kapitana.

, który otrzymał awans na stopień kapitana. Jacek Saramak , awansowany na starszego aspiranta.

, awansowany na starszego aspiranta. Kamil Derlaga , który został aspirantem.

, który został aspirantem. Nowi starsi ogniomistrzowie: Marcin Furtowicz, Łukasz Gromiec, Piotr Kozera, Piotr Miernikiewicz, Adrian Ziewiec oraz Hubert Żak

oraz Tomasz Wilczak, awansowany na ogniomistrza

Przyznano również odznaczenia państwowe i resortowe, w tym Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (m.in. st. asp. Adrian Cieślik) oraz Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, którą odebrali Druhowie Zygmunt Sołtykiewicz i Tadeusz Sobczyk. Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa trafiły zarówno do funkcjonariuszy PSP, jak i wyróżniających się druhów OSP oraz osób wspierających ochronę przeciwpożarową.

Nowe siły w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Niezwykle ważnym momentem dla lokalnej społeczności było uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu jednostki OSP Marcinków do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką gotowość bojową jednostki i znacząco wzmacnia potencjał ratowniczy całego powiatu starachowickiego.

Komendant powiatowy mł. bryg. Sławomir Zięba podkreślił, że praca strażaków przekłada się bezpośrednio na poczucie bezpieczeństwa obywateli, życząc swoim podwładnym satysfakcji zawodowej i opieki św. Floriana

Edukacja i pokazy sprzętu – strażacy bliżej mieszkańców

Obchody Dnia Strażaka w Starachowicach miały także wymiar edukacyjny. Mieszkańcy, w tym liczne grupy dzieci i młodzieży, mogli odwiedzić Stoisko Edukacyjne Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W ramach Pikniku Edukacyjnego uczestnicy mogli:

nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy;

dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar czy ewakuacja;

zobaczyć, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny;

z bliska obejrzeć nowoczesne pojazdy pożarnicze oraz sprzęt wykorzystywany w codziennych działaniach ratowniczo-gaśniczych

Wydarzenie to było nie tylko świętem mundurowych, ale również doskonałą okazją do integracji strażaków ze społecznością, której służą każdego dnia.