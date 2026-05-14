Uroczyste Obchody Dnia Strażaka w Starachowicach. Odznaczenia, awanse i wyróżnienia dla strażaków

Awanse i odznaczenia dla bohaterów dnia codziennego
Punktem kulminacyjnym apelu było wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe oraz prestiżowych odznaczeń i medali. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk wraz z Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Michałem Jankowskim osobiście dziękowali strażakom za ich niełatwą służbę. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in.:
- Michał Polański, który otrzymał awans na stopień kapitana.
- Jacek Saramak, awansowany na starszego aspiranta.
- Kamil Derlaga, który został aspirantem.
- Nowi starsi ogniomistrzowie: Marcin Furtowicz, Łukasz Gromiec, Piotr Kozera, Piotr Miernikiewicz, Adrian Ziewiec oraz Hubert Żak
- Tomasz Wilczak, awansowany na ogniomistrza
Przyznano również odznaczenia państwowe i resortowe, w tym Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” (m.in. st. asp. Adrian Cieślik) oraz Odznakę Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”, którą odebrali Druhowie Zygmunt Sołtykiewicz i Tadeusz Sobczyk. Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa trafiły zarówno do funkcjonariuszy PSP, jak i wyróżniających się druhów OSP oraz osób wspierających ochronę przeciwpożarową.
Nowe siły w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
Niezwykle ważnym momentem dla lokalnej społeczności było uroczyste wręczenie decyzji o włączeniu jednostki OSP Marcinków do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką gotowość bojową jednostki i znacząco wzmacnia potencjał ratowniczy całego powiatu starachowickiego.
Komendant powiatowy mł. bryg. Sławomir Zięba podkreślił, że praca strażaków przekłada się bezpośrednio na poczucie bezpieczeństwa obywateli, życząc swoim podwładnym satysfakcji zawodowej i opieki św. Floriana
Edukacja i pokazy sprzętu – strażacy bliżej mieszkańców
Obchody Dnia Strażaka w Starachowicach miały także wymiar edukacyjny. Mieszkańcy, w tym liczne grupy dzieci i młodzieży, mogli odwiedzić Stoisko Edukacyjne Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W ramach Pikniku Edukacyjnego uczestnicy mogli:
- nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy;
- dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, takich jak pożar czy ewakuacja;
- zobaczyć, co powinien zawierać plecak ewakuacyjny;
- z bliska obejrzeć nowoczesne pojazdy pożarnicze oraz sprzęt wykorzystywany w codziennych działaniach ratowniczo-gaśniczych
Wydarzenie to było nie tylko świętem mundurowych, ale również doskonałą okazją do integracji strażaków ze społecznością, której służą każdego dnia.