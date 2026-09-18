126 dzików do odstrzału. Powiat Skarżyski chce również kupić broń do usypiania zwierząt

Decyzja o odstrzale sanitarnym dzików

Podstawą prawną dla planowanych działań jest rozporządzenie, które ukazało się w dzienniku urzędowym 25 sierpnia 2026 roku. Na jego mocy wydano pozwolenie na odstrzał sanitarny 126 sztuk dzików. Zadanie to powierzono kołom łowieckim działającym na terenie Skarżyska-Kamiennej.

Kolejnym krokiem było spotkanie robocze, które odbyło się 27 sierpnia 2026 roku. Uczestniczył w nim Starosta Skarżyski Artur Berus oraz przedstawiciele kół łowieckich. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej przekazał myśliwym szczegółowe informacje i dyspozycje dotyczące wykonania planowanego odstrzału.

Problem dzików w Skarżysku-Kamiennej. Wsparcie dla myśliwych

Spotkanie było także okazją do dyskusji o sposobach wsparcia kół łowieckich przez samorząd powiatowy. W odpowiedzi na zgłoszone przez myśliwych potrzeby, Zarząd Powiatu Skarżyskiego podjął decyzję o zakupie niezbędnych środków.

Do kół łowieckich trafi 4,5 tony kukurydzy. Ponadto Powiat zakupił preparat Penergetic-b WV, który posłuży do wykonania oprysków na terenie granic administracyjnych Skarżyska-Kamiennej, co ma pomóc w ograniczeniu migracji zwierząt do miasta.

Powiat Skarżyski planuje zakup broni Palmera

Planowany jest również zakup broni Palmera do usypiania zwierząt. Realizacja tego zakupu wymaga jednak uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie możliwości sfinansowania takiego wydatku przez Powiat. Podjęte przez Powiat Skarżyski działania mają na celu stworzenie kołom łowieckim dodatkowych możliwości skutecznego prowadzenia działań ograniczających obecność dzików na terenach miejskich - informuje Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Plaga dzików w Skarżysku-Kamiennej. Konieczna współpraca z władzami miasta

Władze powiatu podkreślają, że skuteczne rozwiązanie problemu wymaga współdziałania wszystkich właściwych organów. Choć Powiat Skarżyski realizuje zadania w ramach swoich kompetencji, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta należy do ustawowych obowiązków gminy, za które odpowiada Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. Istotna pozostaje ścisła i systematyczna współpraca prezydenta z Polskim Związkiem Łowieckim oraz odpowiednimi służbami.

Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mają problem z dzikami

W ostatnich miesiącach problem nieproszonych gości w Skarżysku-Kamiennej stał się wyjątkowo odczuwalny, a dziki coraz śmielej zapuszczają się w sam środek miejskiej zabudowy. Zwierzęta można już spotkać nie tylko na obrzeżach czy w pobliżu kompleksów leśnych, ale także na osiedlowych trawnikach i przy głównych ulicach miasta. Wśród mieszkańców narasta uzasadniony lęk – powroty do domu czy nawet zwykłe wyjście do sklepu lub z dzieckiem stają się obawą o życie lub zdrowie. Ludzie obawiają się nieprzewidywalnych reakcji zwierząt, zwłaszcza gdy na drodze staje locha z młodymi.

Ostatnio dziki pojawiły się na moim osiedlu. Nic sobie nie robią z obecności człowieka. Czasami strach jest wyjść z domu ponieważ wchodzą nawet do klatki schodowej. To już jest poważny problem, te zwierzęta widuję codziennie. Obecnie pod moją opieką są wnuki, które przyjechały na wakacje i mam poważne obawy o ich bezpieczeństwo, zwłaszcza że locha przychodzi na osiedle z młodymi. Niech władze miasta się tym zainteresują bo w końcu dojdzie do nieszczęścia - mówiła nam w lipcu jedna z mieszkanek osiedla Przydworcowe w Skarżysku-Kamiennej.

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Dlaczego dziki wchodzą do miast?

Jedną z przyczyn coraz częstszych wizyt dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Pozostawiane resztki jedzenia oraz niezabezpieczone pojemniki na odpady sprawiają, że zwierzęta przyzwyczajają się do zdobywania pokarmu w przestrzeni miejskiej i coraz częściej wracają w te same miejsca.

Proste działania, które mogą ograniczyć obecność dzików na terenie Skarżyska-Kamiennej