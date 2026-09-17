Za miliony odnowią park i oficynę. Pałac we Włostowie przejdzie wielką rewitalizację

Plan rewitalizacji podzielony na etapy

Całe przedsięwzięcie we Włostowie zaplanowano jako projekt wieloetapowy. Pierwsza faza skupi się wyłącznie na odnowieniu i zagospodarowaniu parku otaczającego pałacowe mury. Kolejnym krokiem ma być odtworzenie sąsiadującej z pałacem XVIII-wiecznej oficyny dworskiej. Odbudowa samego XIX-wiecznego pałacu neorenesansowego znajduje się na ten moment w dalszych planach samorządu.

Finansowanie i koszty. Co dokładnie zmieni się w parku?

Wartość przyznanego dofinansowania projektu unijnego to 7 mln 367 tys. zł, wartość całkowita projektu – 9 mln 445 tys. zł. Projekt obejmuje rewitalizację zabytkowego parku (7,37 ha) i przystosowanie go do funkcji kulturalno-edukacyjnych. W ramach prac planowane jest uporządkowanie zieleni, odtworzenie historycznego układu ścieżek, dodatkowo powstanie 12 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością oraz zostanie utwardzony dojazd do ruin pałacu. Inwestycja przewiduje montaż latarni parkowych LED oraz kamer monitoringu wraz z podłączeniem ich do nowej instalacji elektrycznej. W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną również specjalistyczne prace konserwatorskie przy bramie z lwami oraz bramie północnej („diabelskiej”), zamontowane zostaną także ławki, kosze, stojaki rowerowe, pergole oraz interaktywne tablice informacyjne. W ramach projektu powstanie również wirtualny spacer po zespole pałacowo-parkowym, udostępniony na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kultury lub Starostwa Powiatowego. Narzędzie umożliwi zdalne zwiedzanie, zapoznanie się z historią tego miejsca oraz zwiększy dostępność dziedzictwa dla osób z ograniczoną mobilnością i turystów spoza regionu.

Jak dziś wygląda Pałac Karskich. Odwiedziliśmy to miejsce [ GALERIA]

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Przyszłość oficyny oraz głównego pałacu

Odtworzenie XVIII-wiecznej oficyny dworskiej to drugi etap robót. Starostwo powiatowe przygotowuje obecnie wniosek o fundusze norweskie, które mają sfinansować prace murarskie i rekonstrukcyjne tego budynku.Inaczej wygląda kwestia samego pałacu z XIX wieku. Obiekt znajduje się obecnie w stanie zabezpieczonej ruiny. Samorząd planuje starać się o środki na jego odbudowę w dalszej perspektywie, dopiero po zakończeniu dwuletnich prac w parku i zabezpieczeniu funduszy na oficynę.

Harmonogram i terminy wykonania

Najbliższym krokiem w harmonogramie inwestycji jest ogłoszenie oraz rozstrzygnięcie przetargu na generalnego wykonawcę. Prace na terenie parku mają potrwać dokładnie dwa lata od momentu podpisania umowy.

Autor: Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego/ Materiały prasowe Fundusze Europejskie na Rozwój Infrastruktury i Kultury w Świętokrzyskiem

Rys historyczny pałacu i parku

Neorenesansowy pałac we Włostowie wybudowano w połowie XIX wieku według projektu architekta Henryka Marconiego. Obiekt liczył 30 pomieszczeń, w tym trzy salony, salę balową, salę bilardową oraz bibliotekę. Podłogi wyłożone były marmurem i wartościowym drewnem, a wnętrza zdobiły obrazy Van Dycka, Lampiego i Bacciarellego. Na przełomie XIX i XX wieku budynek posiadał prąd, telefon, wodociąg oraz centralne ogrzewanie. Wśród gości rezydencji znaleźli się m.in. Stefan Żeromski, późniejszy papież Pius XI (Achilles Ratti) i prezydent Ignacy Mościcki.Rodzina Karskich opuściła majątek w 1944 roku. Po roku 1945 roku pałac został zdewastowany i rozkradziony przez okoliczną ludność. Później mieściły się w nim m.in. PGR oraz szkoła, aż w końcówce XX wieku obiekt popadł w całkowitą ruinę.