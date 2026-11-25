Potrącenie 18-latki na ulicy Radomskiej w Starachowicach

Za kierownicą samochodu marki Hyundai, który potrącił pieszą, siedział 42-letni mężczyzna. Z przekazanych informacji wynika, że kierowca był trzeźwy.

Wczoraj w godzinach popołudniowych w Starachowicach na ulicy Radomskiej została potrącona przez samochód osobowy 18-latka. Za kierownicą Hyundaia siedział 42-letni mężczyzna, który jak się okazało w momencie wypadku był trzeźwy. Poszkodowana piesza została przewieziona na Szpitalny Oddział Ratunkowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedziała nam Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Trudne warunki jesienno-zimowe i szybko zapadający zmrok

Koniec listopada to czas, gdy pogoda potrafi być wyjątkowo zdradliwa, a ciemności zapadają bardzo szybko. Po południu widoczność bywa już mocno ograniczona, a mokra czy chłodna nawierzchnia wydłuża drogę hamowania i utrudnia zauważenie pieszego na drodze. W takich warunkach zarówno kierowcy, jak i piesi muszą zachować szczególną ostrożność – zwolnić w rejonie przejść, zadbać o sprawne oświetlenie oraz elementy odblaskowe, które pozwalają wcześniej zauważyć pieszego.