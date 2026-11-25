Potrącenie 18-latki na ulicy Radomskiej w Starachowicach
Za kierownicą samochodu marki Hyundai, który potrącił pieszą, siedział 42-letni mężczyzna. Z przekazanych informacji wynika, że kierowca był trzeźwy.
Wczoraj w godzinach popołudniowych w Starachowicach na ulicy Radomskiej została potrącona przez samochód osobowy 18-latka. Za kierownicą Hyundaia siedział 42-letni mężczyzna, który jak się okazało w momencie wypadku był trzeźwy. Poszkodowana piesza została przewieziona na Szpitalny Oddział Ratunkowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedziała nam Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.
Trudne warunki jesienno-zimowe i szybko zapadający zmrok
Koniec listopada to czas, gdy pogoda potrafi być wyjątkowo zdradliwa, a ciemności zapadają bardzo szybko. Po południu widoczność bywa już mocno ograniczona, a mokra czy chłodna nawierzchnia wydłuża drogę hamowania i utrudnia zauważenie pieszego na drodze. W takich warunkach zarówno kierowcy, jak i piesi muszą zachować szczególną ostrożność – zwolnić w rejonie przejść, zadbać o sprawne oświetlenie oraz elementy odblaskowe, które pozwalają wcześniej zauważyć pieszego.
Przed wejściem na przejście dla pieszych należy upewnić się, że kierujący nadjeżdżającym pojazdem zdąży bezpiecznie zatrzymać samochód. Szczególnej ostrożności wymagają sytuacje, gdy pada deszcz lub śnieg, a widoczność jest ograniczona. Pieszy powinien zachować szczególną uwagę i nie wchodzić na przejście bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wtargnięcie na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd, w sytuacji gdy kierujący nie ma możliwości bezpiecznego zatrzymania, może stanowić wykroczenie. Jednocześnie kierujący, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i odpowiednio zmniejszyć prędkość - przypomina policja.