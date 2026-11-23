Pijany na hulajnodze w gminie Pawłów
Za kierownicą jednośladu znajdował się 34-letni mężczyzna. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że kierował on pojazdem w stanie nietrzeźwości.
W dniu 22 listopada w gminie Pawłów patrol wydziału ruchu drogowego zatrzymał do kontroli osobę poruszającą się hulajnogą elektryczną. Kierującym okazał się 34-letni mężczyzna, który kierował hulajnogą, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Miał promil alkoholu w organizmie. 34-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych - relacjonuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.
Policja regularnie przypomina, że hulajnoga elektryczna to pojazd, a kierowanie nią po alkoholu stwarza duże zagrożenie dla samego kierującego oraz innych uczestników ruchu.
Co grozi za jazdę hulajnogą pod wpływem alkoholu?
- Stan po użyciu alkoholu (0,2–0,5 promila): mandat od 1 000 zł.
- Stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila): mandat od 2 500 zł.
- Sprawa w sądzie: grzywna (nawet wyższa, np. do 5 000 zł) oraz zakaz kierowania pojazdami niemechanicznymi (w tym hulajnogą i rowerem).