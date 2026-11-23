Pijany na hulajnodze w gminie Pawłów

Za kierownicą jednośladu znajdował się 34-letni mężczyzna. Przeprowadzone przez policjantów badanie wykazało, że kierował on pojazdem w stanie nietrzeźwości.

W dniu 22 listopada w gminie Pawłów patrol wydziału ruchu drogowego zatrzymał do kontroli osobę poruszającą się hulajnogą elektryczną. Kierującym okazał się 34-letni mężczyzna, który kierował hulajnogą, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Miał promil alkoholu w organizmie. 34-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca złotych - relacjonuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Policja regularnie przypomina, że hulajnoga elektryczna to pojazd, a kierowanie nią po alkoholu stwarza duże zagrożenie dla samego kierującego oraz innych uczestników ruchu.

Co grozi za jazdę hulajnogą pod wpływem alkoholu?