Gdzie w Świętokrzyskiem kupisz dom do 300 tys. zł? Dane z rynku mogą zaskoczyć

Dane obejmują rzeczywiste ceny zapisane w aktach notarialnych, a więc kwoty faktycznie zapłacone przez kupujących. To właśnie dlatego są one znacznie bardziej wiarygodne niż ceny widoczne w internetowych ogłoszeniach.

W których miejscowościach kupowano domy do 300 tys. zł?

W analizowanym zestawieniu ( od 1.07.2025 do 31.07.2026) znalazły się transakcje z wielu części województwa świętokrzyskiego. Domy w cenie do 300 tys. zł sprzedawano m.in. w:

Starachowicach,

Kielcach,

Skarżysku-Kamiennej,

Busku-Zdroju,

Solcu-Zdroju,

Górnie,

Łagowie,

Bliżynie,

Brzezinach,

Lubieni,

Kucębowie Dolnym,

Zajączkowicach,

Wolicy,

Wełczu,

Rudce,

Grzybowie,

Gostkowie.

Przykłady transakcji

Z danych Rejestru Cen Nieruchomości wynika, że wśród transakcji znalazły się między innymi:

Starachowice – dom o powierzchni 70 m² sprzedano za 275 tys. zł.

– dom o powierzchni 70 m² sprzedano za 275 tys. zł. Starachowice – budynek o powierzchni 129 m² kosztował 260 tys. zł.

– budynek o powierzchni 129 m² kosztował 260 tys. zł. Skarżysko-Kamienna – dom o powierzchni 133 m² został sprzedany za 260 tys. zł.

– dom o powierzchni 133 m² został sprzedany za 260 tys. zł. Solec-Zdrój – nieruchomość o powierzchni 65 m² zmieniła właściciela za 250 tys. zł.

– nieruchomość o powierzchni 65 m² zmieniła właściciela za 250 tys. zł. Łagów – dom o powierzchni 124 m² sprzedano za 300 tys. zł.

– dom o powierzchni 124 m² sprzedano za 300 tys. zł. Bliżyn – budynek o powierzchni 192 m² kupiono za 260 tys. zł.

– budynek o powierzchni 192 m² kupiono za 260 tys. zł. Lubienia – dom liczący 159 m² kosztował 270 tys. zł.

– dom liczący 159 m² kosztował 270 tys. zł. Kucębów Dolny – nieruchomość o imponującej powierzchni 366 m² została sprzedana za 280 tys. zł.

– nieruchomość o imponującej powierzchni 366 m² została sprzedana za 280 tys. zł. Kielce – w zestawieniu znalazły się również transakcje za 250 tys., 295 tys. oraz 300 tys. zł, co pokazuje, że nawet w stolicy regionu można znaleźć nieruchomości w tym przedziale cenowym.

– w zestawieniu znalazły się również transakcje za 250 tys., 295 tys. oraz 300 tys. zł, co pokazuje, że nawet w stolicy regionu można znaleźć nieruchomości w tym przedziale cenowym. Busko-Zdrój – dom o powierzchni 98 m² został sprzedany za 300 tys. zł.

Ceny transakcyjne można sprawdzić TUTAJ

Cena to nie wszystko

Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że sama kwota transakcji nie pozwala jednoznacznie ocenić atrakcyjności oferty. Na wartość domu wpływa wiele czynników, takich jak stan techniczny, rok budowy, wielkość działki, lokalizacja czy standard wykończenia. Część nieruchomości sprzedawanych za mniej niż 300 tys. zł wymaga gruntownego remontu, ale zdarzają się również domy gotowe do zamieszkania.

Dane z aktów notarialnych pokazują realny rynek

Rejestr Cen Nieruchomości opiera się na informacjach pochodzących z aktów notarialnych. Dzięki temu można sprawdzić rzeczywiste ceny sprzedaży, a nie tylko oczekiwania sprzedających widoczne w serwisach ogłoszeniowych.

Choć ceny nieruchomości w Polsce w ostatnich latach wyraźnie wzrosły, analiza transakcji pokazuje, że w województwie świętokrzyskim nadal można kupić dom za kwotę nieprzekraczającą 300 tys. zł. Najwięcej takich okazji pojawia się poza największymi ośrodkami miejskimi, jednak pojedyncze transakcje w tym przedziale cenowym zdarzają się także w Kielcach, Starachowicach czy Skarżysku-Kamiennej.