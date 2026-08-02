Impreza wystartowała już o godzinie 14:00 tradycyjnym Piknikiem Rodzinnym. Na najmłodszych czekało kolorowe wesołe miasteczko, Dziecięca i Młodzieżowa Estrada oraz liczne konkursy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również strefa gastronomiczna oraz występ Młodzieżowej Rady Gminy i oficjalny blok folklorystyczny, w którym zaprezentowały się lokalne zespoły.

Wyjątkowa atmosfera i gorąca strefa ESKA Summer City

Prawdziwe tłumy zgromadziły się na płycie Kompleksu Sportowego późnym popołudniem. Doskonałe widowisko zapewnił Robert Korólczyk, którego program kabaretowy doprowadził publiczność do łez. Chwilę później scenę przejął zespół KORDIAN – ich energetyczny występ roztańczył całą publiczność, a popularne utwory śpiewali wszyscy, od najmłodszych po seniorów.

Dodatkową dawkę wakacyjnej energii dostarczyła ekipa ESKA Summer City. Letni patrol Radia ESKA rozdawał kultowe gadżety, organizował konkursy i nakręcał pozytywną atmosferę przed wieczornymi występami.

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Przed nami jeszcze muzyczne zwieńczenie wieczoru – występ gwiazdy finałowej, Anny Wyszkoni, widowiskowy pokaz sztucznych ogni oraz dyskoteka pod gwiazdami!

Zanim jednak rozbłysną pierwsze fajerwerki, zobaczcie, jak wyglądała zabawa w ciągu dnia i podczas pierwszych koncertów. Znajdźcie się na zdjęciach!