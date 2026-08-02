26. Dni Pawłowa. Tłumy na koncertach i fantastyczna zabawa [FOTORELACJA]

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-08-02 17:45

Za nami jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tegorocznego lata w regionie! 26. Dni Pawłowa po raz kolejny udowodniły, że lokalna społeczność potrafi świętować z ogromną energią. Kompleks Sportowy w Pawłowie wypełnił się po brzegi mieszkańcami oraz gośćmi, na których od samego popołudnia czekała masa atrakcji. Zobaczcie naszą fotorelację z tego wyjątkowego dnia!

Impreza wystartowała już o godzinie 14:00 tradycyjnym Piknikiem Rodzinnym. Na najmłodszych czekało kolorowe wesołe miasteczko, Dziecięca i Młodzieżowa Estrada oraz liczne konkursy z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również strefa gastronomiczna oraz występ Młodzieżowej Rady Gminy i oficjalny blok folklorystyczny, w którym zaprezentowały się lokalne zespoły.

Wyjątkowa atmosfera i gorąca strefa ESKA Summer City

Prawdziwe tłumy zgromadziły się na płycie Kompleksu Sportowego późnym popołudniem. Doskonałe widowisko zapewnił Robert Korólczyk, którego program kabaretowy doprowadził publiczność do łez. Chwilę później scenę przejął zespół KORDIAN – ich energetyczny występ roztańczył całą publiczność, a popularne utwory śpiewali wszyscy, od najmłodszych po seniorów.

Dodatkową dawkę wakacyjnej energii dostarczyła ekipa ESKA Summer City. Letni patrol Radia ESKA rozdawał kultowe gadżety, organizował konkursy i nakręcał pozytywną atmosferę przed wieczornymi występami.

[FOTORELACJA] Tak bawiliście się w Pawłowie!

Dwie uśmiechnięte dziewczyny z ESKA Summer City i dziecko na Dniach Pawłowa. O wydarzeniu pisze Eska Starachowice.
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Zanim jednak rozbłysną pierwsze fajerwerki, zobaczcie, jak wyglądała zabawa w ciągu dnia i podczas pierwszych koncertów. Znajdźcie się na zdjęciach!

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