90 odstrzelonych dzików w Starachowicach

Temat bezpieczeństwa i szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę był jednym z wątków poruszonych na sesji Rady Miejskiej 20 listopada. Prezydent Marek Materek przekazał radnym i mieszkańcom, że koło łowieckie realizuje plany redukcji populacji, a ich dotychczasowym efektem jest odstrzał 90 dzików. Działania myśliwych mają być w najbliższym czasie kontynuowane.

Mam informację, że około 90 dzików zostało odstrzelonych w ostatnich tygodniach na terenie miasta. Pozostaje mieć nadzieję, że chociaż trochę uda się problem związany z dzikami grasującymi szczególnie po osiedlu Łazy rozwiązać - powiedział podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Marek Materek.

Najtrudniejsza sytuacja na osiedlu Łazy i na cmentarzach

Najbardziej dotknięty problemem jest rejon osiedla Łazy oraz przyległe do niego ulice, gdzie w ostatnich tygodniach wielokrotnie obserwowano całe stada dzików. Zwierzęta bez trudu wchodzą między domy jednorodzinne i bloki, pozostawiając po sobie zryte trawniki oraz zniszczoną zieleń osiedlową.

Nieproszone wizyty odnotowano także na terenie cmentarzy przy ulicach Polnej i Zgodnej. Na nekropoliach dziki taranują ogrodzenia i masowo ryją ziemię.

Przepisy blokują działania między zabudowaniami

Główną przeszkodą w działaniach myśliwych pozostają obowiązujące regulacje prawne. Teren administracyjny Starachowic jest formalnie wyłączony z obwodów łowieckich, co uniemożliwia prowadzenie tam standardowej gospodarki łowieckiej oraz planowych polowań.

Myśliwi mają możliwość, aby dokonać pewnego odstrzału i myślę, że będą z niego korzystać. Przynajmniej takie informacje z powiatu otrzymałem. (...) Ogólnie odległość, która trochę blokuje ruchy, to 500 m od zabudowań. Czyli w takiej odległości myśliwi mogą dokonywać odstrzału - mówi prezydent Starachowic Marek Materek.

Co można zrobić z dzikami w mieście? Przepisy przewidują także odłów

Na terenie powiatu starachowickiego obowiązuje ciągły nadzór sanitarny związany z afrykańskim pomorem świń (ASF), a służby weterynaryjne realizują nakazane odstrzały sanitarne w lasach i na polach. Jednak w granicach gęstej zabudowy miejskiej opanowanie zagrożenia wymaga ścisłego współdziałania samorządu, starostwa i kół łowieckich.

Zgodnie z Prawem łowieckim, w sytuacjach szczególnego zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i obiektów użyteczności publicznej, starosta – w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim – może wydać decyzję o odłowie lub odłowie połączonym z uśmierceniem zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii zaznacza, że przy ryzyku ASF to właśnie odłów z uśmierceniem farmakologicznym jest zalecaną i najbezpieczniejszą metodą redukcji populacji w miastach.

Dlaczego dziki wchodzą do miast?

Jedną z przyczyn coraz częstszych wizyt dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Pozostawiane resztki jedzenia oraz niezabezpieczone pojemniki na odpady sprawiają, że zwierzęta przyzwyczajają się do zdobywania pokarmu w przestrzeni miejskiej i coraz częściej wracają w te same miejsca.

Proste działania, które mogą ograniczyć obecność dzików na terenie Starachowic

nie dokarmiajmy dzików,

nie wyrzucajmy resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla zwierząt,

zabezpieczajmy pojemniki na odpady.