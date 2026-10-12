Atak nożownika w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Ranny pielęgniarz

Dawid Bąk
2026-10-12 7:51

60-letni pacjent szpitala w Skarżysku-Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza. Medyk otrzymał natychmiastową pomoc i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik trafił już do szpitala psychiatrycznego.

Szpital w Skarżysku-Kamiennej
Autor: Szpital Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Atak na oddziale szpitala w Skarżysku-Kamiennej

Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj (11.10.) przed południem w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. 60-letni mężczyzna, leczony z powodu zaburzeń psychicznych, zaatakował nożem pielęgniarza.

Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Mężczyzna został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby zapewniają, że pozostali pacjenci oraz personel byli bezpieczni. 60-latek został obezwładniony i przetransportowany do szpitala psychiatrycznego - informuje Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Dokładne okoliczności oraz przebieg tego ataku wyjaśniają obecnie policjanci ze Skarżyska-Kamiennej.

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