Atak nożownika w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Ranny pielęgniarz

Atak na oddziale szpitala w Skarżysku-Kamiennej
Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj (11.10.) przed południem w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. 60-letni mężczyzna, leczony z powodu zaburzeń psychicznych, zaatakował nożem pielęgniarza.
Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Mężczyzna został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby zapewniają, że pozostali pacjenci oraz personel byli bezpieczni. 60-latek został obezwładniony i przetransportowany do szpitala psychiatrycznego - informuje Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej.
Dokładne okoliczności oraz przebieg tego ataku wyjaśniają obecnie policjanci ze Skarżyska-Kamiennej.