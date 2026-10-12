Atak nożownika w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej. Ranny pielęgniarz

Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Mężczyzna został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby zapewniają, że pozostali pacjenci oraz personel byli bezpieczni. 60-latek został obezwładniony i przetransportowany do szpitala psychiatrycznego - informuje Anna Sławińska, oficer prasowy KPP w Skarżysku-Kamiennej.