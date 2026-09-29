Tragiczny wypadek w Skarżysku-Kamiennej. Nie żyje 76-letnia piesza

Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy na około kwadrans przed godziną 12-stą. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali samochód osobowy, który uderzył w dwa samochody osobowe zaparkowane pod dyskontem, a następnie w kobietę znajdującą się w pobliżu. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz sorpcji wyciekłych płynów eksploatacyjnych z pojazdów. Potrącona kobieta przed przyjazdem strażaków była pod opieką ratowników medycznych, którzy zabrali ją na dalsze badania do szpitala. Okoliczności i dokładny przebieg całego zdarzenia badają policjanci. Na miejscu zdarzenia pracuje 2 zastępy, 8 strażaków - informuje Rafał Maciejczak z KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.