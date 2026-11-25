Stanowisko GDDKiA. Wszystko zgodnie z decyzją RDOŚ

Przedstawiciele GDDKiA podkreślają, że wszystkie rozwiązania dotyczące migracji zwierząt wynikają bezpośrednio z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Przed jej uzyskaniem opracowano raport oddziaływania na środowisko, na podstawie którego wyznaczono lokalizacje przejść.

Drogowcy zaznaczają, że obwodnica jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) zgodnie z przepisami w ogóle nie wymaga grodzenia. Mimo to, na odcinkach zidentyfikowanych korytarzy migracyjnych zamontowano ogrodzenia naprowadzające oraz wybudowano 7 obiektów dla zwierząt:

jedno przejście górne dla zwierząt dużych (typu „zielony most” nad obwodnicą)

jedno przejście dolne dla zwierząt dużych zintegrowane z ciekiem,

jedno przejście dolne dla zwierząt średnich

4 przejścia/przepusty dla płazów zintegrowane z ciekami.

Droga jest oznakowana znakami ostrzegawczymi A-18b, które informują, że na danym odcinku mogą pojawić się dzikie zwierzęta mimo wybudowanych dla nich przejść. Celem oznakowania jest zwiększenie uwagi kierowców i przypomnienie o dostosowaniu prędkości do warunków jazdy szczególnie w warunkach ograniczonej widoczności. Nie oznacza to jednak, że GDDKiA uchyla się od innych rozwiązań. Wręcz przeciwnie - monitorujemy na bieżąco zdarzenia ze zwierzętami pod kątem rozważenia możliwości wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, np. specjalnych odblasków odstraszających dzikie zwierzęta od drogi. Ewentualne wprowadzenie dodatkowych rozwiązań powinno być wynikiem analiz porealizacyjnych, które określą zasadność takich działań pod kątem ich skuteczności. Np. nie jest możliwe całkowite wygrodzenie drogi z jednopoziomowymi skrzyżowaniami, których przecież wygrodzić się nie da - informuje Małgorzata Pawelec-Buras z GDDKiA.

Głos przyrodnika. Blisko 20 kilometrów bez przejścia dla dużych zwierząt

Sytuację ocenił przyrodnik zajmujący się monitoringiem wędrówek zwierząt. W jego opinii korytarze migracyjne na tym odcinku nie zostały zabezpieczone w wystarczającym stopniu.

Wydaje mi się, że nie zostały w wystarczającym stopniu zabezpieczone korytarze wędrówkowe dla zwierząt. Starachowice od Skarżyska-Kamiennej dzieli około 20 kilometrów i na tym odcinku mamy jedno przejście dla zwierząt, które tak na dobrą sprawę zostało ulokowane bezpośrednio przy Skarżysku. Więc odcinamy to przejście i mamy, długi fragment drogi bez miejsca, w którym zwierzęta mogłyby spokojnie pokonywać tą bardzo ruchliwą drogę. Nie ma tam siatek. No właśnie i tutaj pytanie, czy gdzieś zostały popełnione błędy? Reagowanie na zmieniające się realia poprzez dodatkowe zabezpieczenia nie powinno być traktowane jako przyznanie się do błędu, lecz jako przejaw rozsądku i troski o bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt - powiedział nam Jakub Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula.

Obwodnica Wąchocka. Potrzebne dodatkowe zabezpieczenia?

Doraźnym rozwiązaniem, które zabezpieczy kierowców poruszających się tą drogą i zabezpieczy zwierzęta je przed kolizjami jest według przyrodnika postawienie siatek na całej długości drogi, a na pewno tam, gdzie droga graniczy z lasem lub terenami niezabudowanymi. Zdaniem Jakuba Wyki optymalnym rozwiązaniem, byłoby jednak wybudowanie dodatkowych, minimum dwóch przejść dla zwierząt.

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Bezpieczeństwo na obwodnicy Wąchocka i Parszowa. Jakie jest Wasze zdanie?

Spór o zabezpieczenia na obwodnicy Wąchocka pokazuje zderzenie dwóch perspektyw: z jednej strony drogowcy działający w granicach obowiązujących przepisów i decyzji środowiskowej, z drugiej przyrodnik wskazujący na zagrożenie zarówno dla zwierząt, jak i kierowców. Jak Wy oceniacie sytuację na tym odcinku? Czy jako kierowcy czujecie się na nowej trasie bezpiecznie, czy Waszym zdaniem inwestycja wymaga pilnego montażu dodatkowych zabezpieczeń? Zachęcamy do dzielenia się swoimi obserwacjami i opiniami w komentarzach.