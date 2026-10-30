Atak w sklepie w Skarżysku-Kamiennej. 21-latka rzuciła się z nożem na starszą kobietę, są zarzuty

Zadała cios nożem seniorce, złamało się ostrze

Do tego zdarzenia doszło we wtorek, 27 października. 21-letnia kobieta zaatakowała w markecie przypadkowo spotkaną 77-latkę. Jak ustalili śledczy, napastniczka działała z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia i zadała seniorce cios nożem w tułów.

W momencie ataku ostrze noża uległo złamaniu. Mimo to agresorka nie przerwała napaści – kontynuowała atak, uderzając pięściami 77-latkę w okolicę klatki piersiowej i głowy. Gdy pokrzywdzona upadła na podłogę, młoda kobieta zaczęła ją kopać.

W obronie pokrzywdzonej stanęli inni klienci sklepu, którzy pomogli powstrzymać agresorkę, tym samym 21-latka zamierzonego celu nie osiągnęła również z uwagi na interwencję osób postronnych. Na miejscu szybko pojawił się policyjny patrol i zespół ratownictwa medycznego. Rannej kobiecie udzielono pierwszej pomocy medycznej, a następnie została przewieziona do szpitala. Jej życie nie jest obecnie zagrożone. W wyniku ataku 77-latka doznała jednak obrażeń ciała - relacjonuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Atak z nożem w ręku w Skarżysku-Kamiennej. Zarzuty dla napastniczki

Policjanci zatrzymali 21-latkę. Prokurator przedstawił jej dwa zarzuty, usiłowania zabójstwa 77-latki ze szczególnym okrucieństwem z motywacji zasługującej na szczególne potępienie i spowodowania obrażeń ciała oraz naruszenia nietykalności cielesnej kolejnej kobiety, która podjęła działania w obronie zaatakowanej 77-latki.

Po przesłuchaniu podejrzanej prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej z wnioskiem o jej tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące i dziś Sąd wniosek ten uwzględnił - dodaje Prokopowicz.

Podejrzanej za popełnione przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.