Szukali skradzionych ciuchów, znaleźli marihuanę! Wpadka 36-latki ze Starachowic

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Prowadząc czynności śledcze, udali się do miejsca zamieszkania podejrzanej

Podczas przeszukania lokalu policjanci ujawnili dużą ilość ubrań, torebek oraz butów pochodzących najprawdopodobniej z kradzieży. To jednak nie jedyne znalezisko – w mieszkaniu natrafiono również na cztery plastikowe pudełka z suszem roślinnym - relacjonuje Klaudia Saramak z KPP Starachowice.

Przeprowadzone badanie potwierdziło, że zabezpieczony susz o wadze 65 gramów to marihuana. 36-latka usłyszała już zarzuty

Za popełnione przestępstwa grozi jej kara do 5 lat pozbawienia wolności - mówi Klaudia Saramak.

Prokurator zastosował wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.