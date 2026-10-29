Gigantyczna inwestycja i rozbudowa w Starachowicach

Spółka PERFOPOL, będąca cenionym liderem w branży obróbki metali i perforacji, zdecydowanie stawia na dynamiczny rozwój i zwiększenie mocy produkcyjnych. Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowoczesnej hali produkcyjno-magazynowej wraz z funkcjonalnym zapleczem socjalnym.

Imponujący obiekt umożliwi firmie sprawniejszą realizację wielkoskalowych zamówień oraz znacząco poprawi efektywność procesów magazynowych i logistycznych. Rozbudowa zakładu na terenie powiatu starachowickiego stanowi wyraźny sygnał, że przedsiębiorstwo konsekwentnie umacnia swoją rynkową pozycję.

Nowoczesna linia technologiczna zmieni zasady gry

Sercem planowanej inwestycji będzie zaawansowana infrastruktura maszynowa. W ramach projektu zakupiona zostanie nowatorska, nowoczesna linia technologiczna, która zrewolucjonizuje dotychczasowe procesy produkcyjne.

Dzięki wdrożeniu precyzyjnych urządzeń PERFOPOL podniesie jakość wyrobów oraz skróci czas realizacji zamówień dla kontrahentów. To innowacyjne rozwiązanie pozwoli firmie elastycznie odpowiadać na rosnące wymagania rynku przemysłowego i budowlanego w Polsce oraz za granicą.

Strategiczny impuls dla lokalnej gospodarki i strefy

Przedsięwzięcie uzyskało oficjalną decyzję o wsparciu wydaną przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Tego typu mechanizmy pomocy publicznej zapewniają zwolnienia podatkowe, przyspieszając realizację odważnych projektów rozwojowych.

Inwestycja opiewająca na kwotę ponad 18,3 mln zł to nie tylko sukces samej spółki PERFOPOL, ale także potężny impuls dla lokalnej gospodarki. Rozwój infrastruktury przemysłowej w Starachowicach sprzyja stabilności lokalnego rynku pracy i potwierdza, że polskie firmy z powodzeniem wyznaczają najwyższe standardy w branży.

Działalność strefy to decyzja o przyznaniu pomocy publicznej, która sprowadza się do tego, że przedsiębiorca może zostać zwolniony z płacenia podatku dochodowego do 70 procent wartości nakładów. Jeżeli założona inwestycje zostanie wykonana, to w ciągu 15 lat przedsiębiorca może odzyskać pieniądze w ramach zwolnienia z podatku – mówi Michał Godowski, prezes SSE Starachowice.

Jakie inne firmy dostały wsparcie w strefie?

Obok spółki PERFOPOL decyzje o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji wydane przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” otrzymały jeszcze trzy inne przedsiębiorstwa (łączna wartość zadeklarowanych nakładów tych czterech firm wynosi 32,28 mln zł):

HORYZONT 3 Sp. z o.o. z Kielc – zadeklarowała inwestycję o wartości ponad 7,6 mln zł na uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego we Włoszczowicach (powiat pińczowski). Obiekt zostanie wyposażony w linie technologiczne do automatycznej obróbki profili PVC, aluminiowych, drewna i szkła oraz wdrażanie systemów informatycznych. TECHPOL METAL INDUSTRY Sp. z o.o. z Radomia – przeznaczy 3,3 mln zł na zakup większej hali produkcyjnej oraz rozbudowę parku maszynowego do obróbki metali w powiecie radomskim. F.H.U. Przewozy Osobowo-Towarowe „JAR-POL” Jarosława Dróżdża z Wiązownicy Dużej – zainwestuje 3 mln zł w rozwój działalności w branży drzewnej, w tym w zakup nieruchomości z dwiema halami oraz nowej linii technologicznej m.in. do produkcji wsporników trocinowych i palet drewnianych.

Otrzymane wsparcie ze strefy sprowadza się do pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (do 70% wartości nakładów inwestycyjnych do odliczenia w okresie do 15 lat). W całym roku SSE „Starachowice” przekazała decyzje o wsparciu prawie 40 przedsiębiorstwom na łączną kwotę blisko miliarda złotych.