Ponad 3 promile i jazda zygzakiem w Brzeziu. Kluczyki pijanemu kierowcy zabrali ratownicy medyczni

Pijany kierowca ujęty przez ratowników medycznych w Brzeziu

Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 15:00. Ratownicy medyczni ze Świętokrzyskiego Ratownictwa Medycznego (oddział Skarżysko-Kamienna) podczas przejazdu przez miejscowość Brzezie zauważyli osobowego Volkswagena Golfa. Sposób jazdy kierującego od razu wzbudził ich duże zaniepokojenie.

Kierowca Volkswagena nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy, poruszał się niebezpiecznie od lewej do prawej krawędzi jezdni, zjeżdżał z drogi oraz gwałtownie hamował. Ratownicy zdali sobie sprawę, że stwarza on zagrożenie dla innych uczestników ruchu i natychmiast podjęli decyzję o interwencji. Zablokowali drogę pojazdowi, a następnie sprawnie wyciągnęli kluczyki ze stacyjki Golfa, uniemożliwiając pijanemu kierowcy dalszą jazdę. Na miejsce niezwłocznie wezwano patrol policji - relacjonuje Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Ponad 3 promile w organizmie 51-latka

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia przebadali kierującego na zawartość alkoholu. Wynik badania był zatrważający. Mężczyzna miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Kierowcy natychmiast zatrzymano prawo jazdy. 51-latek odpowie przed sądem.