Przepaść na rynku pracy w Świętokrzyskiem. W jednym powiecie bezrobocie sięga niemal 16%, w sąsiednim to tylko 5%

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-10-28 13:13

Gdy spojrzy się na średnie wskaźniki dla całego województwa świętokrzyskiego, sytuacja na rynku pracy wygląda na przewidywalną i względnie stabilną. Jednak wystarczy rozbić ogólne statystyki na poszczególne powiaty, by dostrzec ogromne zróżnicowanie. Oficjalne dane Urzędu Statystycznego w Kielcach za wrzesień 2026 roku ujawniają głęboki podział regionu: od lokalnych zagłębi bezrobocia, gdzie co szósty pracownik nie ma zajęcia, po rejon południowy i stolicę województwa z wynikami porównywalnymi z najbardziej rozwiniętymi regionami Polski.

Widok z góry na Starachowice. W tle lasy i bloki. O różnicach w bezrobociu w regionie przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: facebook.com/ Marek Materek/ Archiwum prywatne Starachowice

Dwa światy na mapie jednego województwa

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec września 2026 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie świętokrzyskim wyniosła 8,5%. Dla porównania, średnia dla całej Polski ukształtowała się na poziomie 5,8%. Świętokrzyskie pozostaje w grupie województw o najwyższym stopniu trudności na rynku pracy – gorsze wyniki odnotowano jedynie w województwie warmińsko-mazurskim (9,3%) oraz podkarpackim (9,1%), podczas gdy w Wielkopolsce wskaźnik ten wynosi zaledwie 3,8%.

Prawdziwy obraz rynku pracy wyłania się jednak z porównania poszczególnych gmin i powiatów:

  • Biegun wysokiego bezrobocia. Liderem niechlubnego zestawienia pozostaje powiat opatowski, gdzie stopa bezrobocia sięga aż 15,8% (wzrost z 15,2% rok wcześniej). Tuż za nim znajduje się powiat skarżyski z wynikiem 14,4% (choć tu zanotowano spadek o 0,4 punktu procentowego w skali roku).
  • Oazy stabilności. Na drugim biegunie znajduje się powiat buski, w którym bezrobocie wynosi jedynie 5,3%, oraz miasto Kielce z wynikiem 5,4%.

Różnica między powiatem opatowskim a buskim wynosi aż 10,5 punktu procentowego. Oznacza to, że w opatowskim bezrobocie jest niemal trzykrotnie wyższe niż na południu regionu.

Większość powiatów odnotowała w ciągu ostatniego roku wzrost stopy bezrobocia. Najbardziej widoczne pogorszenie sytuacji wystąpiło w powiecie jędrzejowskim (wzrost o 1,0 p.proc. do poziomu 8,7%), a także buskim i kazimierskim (wzrosty po 0,7 p.proc.). Jedynymi rejonami, w których wskaźnik bezrobocia spadł w ujęciu rocznym, były powiaty konecki (spadek o 0,5 p.proc. do 11,2%) oraz skarżyski.

Kim jest świętokrzyski bezrobotny? Ponad połowa bez pracy od miesięcy

Z wrześniowego raportu Urzędu Statystycznego w Kielcach wynika, że pod koniec miesiąca w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 36,2 tysiąca osób. To o około 200 osób mniej niż w sierpniu, ale o 1,4 tysiąca więcej (wzrost o 4,1%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Analiza struktury zarejestrowanych osób ujawnia niepokojące zjawiska społeczne:

  • Prawie 9 na 10 bez prawa do zasiłku.32,1 tysiąca osób (88,8% ogółu bezrobotnych) nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych. Odsetek ten wzrósł o 2,4 p.proc. w ciągu roku, co oznacza, że ogromna większość zarejestrowanych utrzymuje się bez osłon socjalnych ze strony urzędów pracy.
  • Plaga długotrwałego bezrobocia, 54,5% zarejestrowanych to osoby długotrwale bezrobotne (przebywające w rejestrach łącznie ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat). Liczba takich osób skoczyła w skali roku aż o 15,6%.
  • Starzenie się grupy bezrobotnych. Liczba osób bez pracy powyżej 50. roku życia wzrosła o 9,3% w skali roku, stanowiąc obecnie 25,5% wszystkich zarejestrowanych.
  • Młodzi na start z trudnościami. Osoby do 30. roku życia stanowią 25,9% bezrobotnych, przy czym młodzież do 25 lat to 14,8% rejestru (wzrost o 2,7% r/r).
  • Brak kwalifikacji i niepełnosprawność, 28,5% bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 7,5% to osoby niepełnosprawne (ich liczba wzrosła o 14,2% r/r).
  • Spadek udziału kobiet. Kobiety stanowią 46,6% ogółu zarejestrowanych – to o 1,7 p.proc. mniej niż przed rokiem.

Rejestracje, wyrejestrowania i oferta urzędów. Ile osób przypada na jeden etat?

Wrzesień przyniósł tradycyjne dla przełomu lata i jesieni ożywienie w urzędach pracy. W ciągu miesiąca w rejestrach pojawiło się 3,8 tysiąca nowych bezrobotnych – to o 25,1% więcej niż w sierpniu. Wśród nowo zarejestrowanych 79,5% stanowiły osoby wcześniej pracujące, 15,9% absolwenci szkół, a 4,6% osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Mieszkańcy wsi stanowili ponad połowę (51,3%) nowo zarejestrowanych.

Z drugiej strony, we wrześniu z ewidencji wyrejestrowano 4,1 tysiąca osób (skok o 38,8% w porównaniu z sierpniem). Głównym powodem wykreślenia było faktyczne podjęcie pracy – z tego tytułu status bezrobotnego straciło 2,7 tysiąca osób (65,9% wszystkich wyrejestrowanych).

Sytuacja na rynku ofert pracy pozostaje jednak skromna:

  • We wrześniu do urzędów pracy w całym województwie zgłoszono zaledwie 1,0 tysiąca ofert zatrudnienia.
  • Na jedną dostępną ofertę pracy pod koniec miesiąca przypadało średnio 26 bezrobotnych.
  • Choć wskaźnik ten jest nieco lepszy niż w ubiegłym roku (28 osób na ofertę), nadal oznacza ogromną konkurencję o każde wolne stanowisko.

Gdzie ubywa miejsc pracy? Te branże zwalniają najmocniej

Spadek liczby wolnych miejsc pracy idzie w parze ze stopniową redukcją etatów w sektorze przedsiębiorstw. Jak podaje kielecki Urząd Statystyczny, w firmach zatrudniających powyżej 9 osób przeciętne zatrudnienie we wrześniu 2026 roku wyniosło 117,9 tysiąca etatów i było o 0,8% niższe niż rok wcześniej.

Gdzie redukcje były najbardziej odczuwalne, a gdzie przybyło etatów? Poniższa tabela przedstawia roczną dynamikę zatrudnienia w wybranych sekcjach gospodarki:

Sektor / BranżaZmiana zatrudnienia r/r
Zakwaterowanie i gastronomia-14,9%
Administrowanie i działalność wspierająca-9,4%
Handel i naprawa pojazdów samochodowych-2,6%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna-2,5%
Obsługa rynku nieruchomości-1,2%
Przetwórstwo przemysłowe-0,2%
Transport i gospodarka magazynowa+0,2%
Budownictwo+2,2%
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami+4,9%
Informacja i komunikacja+8,1%

Głębokie spadki w gastronomi, hotelarstwie i usługach wspierających pokazują, że firmy z tych sektorów dostosowują rosnące koszty do słabszego popytu, podczas gdy branża nowych technologii (IT) i branża komunalna wciąż zwiększają zatrudnienie.

Podsumowanie sytuacji w powiatach województwa świętokrzyskiego

Zestawienie stopy bezrobocia we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego na koniec września 2026 roku obrazuje skalę lokalnych dysproporcji na rynku pracy:

Powiat / RegionStopa bezrobocia (wrzesień 2026)Zmiana rok do roku
Polska5,8%+0,2 p.proc.
Województwo Świętokrzyskie8,5%+0,3 p.proc.
Powiat opatowski15,8%+0,6 p.proc.
Powiat skarżyski14,4%-0,4 p.proc.
Powiat konecki11,2%-0,5 p.proc.
Powiat ostrowiecki10,7%+0,1 p.proc.
Powiat kazimierski9,5%+0,7 p.proc.
Powiat starachowicki8,8%+0,2 p.proc.
Powiat jędrzejowski8,7%+1,0 p.proc.
Powiat kielecki8,4%+0,2 p.proc.
Powiat staszowski8,3%+0,3 p.proc.
Powiat sandomierski8,1%+0,3 p.proc.
Powiat włoszczowski6,8%+0,4 p.proc.
Powiat pińczowski6,7%+0,3 p.proc.
m. Kielce5,4%+0,2 p.proc.
Powiat buski5,3%+0,7 p.proc.

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Kielcach / Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne na podstawie komunikatu „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego we wrześniu 2026 r.”

 

ROLKI