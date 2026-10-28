Przepaść na rynku pracy w Świętokrzyskiem. W jednym powiecie bezrobocie sięga niemal 16%, w sąsiednim to tylko 5%

Dwa światy na mapie jednego województwa

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec września 2026 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie świętokrzyskim wyniosła 8,5%. Dla porównania, średnia dla całej Polski ukształtowała się na poziomie 5,8%. Świętokrzyskie pozostaje w grupie województw o najwyższym stopniu trudności na rynku pracy – gorsze wyniki odnotowano jedynie w województwie warmińsko-mazurskim (9,3%) oraz podkarpackim (9,1%), podczas gdy w Wielkopolsce wskaźnik ten wynosi zaledwie 3,8%.

Prawdziwy obraz rynku pracy wyłania się jednak z porównania poszczególnych gmin i powiatów:

Biegun wysokiego bezrobocia. Liderem niechlubnego zestawienia pozostaje powiat opatowski , gdzie stopa bezrobocia sięga aż 15,8% (wzrost z 15,2% rok wcześniej). Tuż za nim znajduje się powiat skarżyski z wynikiem 14,4% (choć tu zanotowano spadek o 0,4 punktu procentowego w skali roku).

Liderem niechlubnego zestawienia pozostaje , gdzie stopa bezrobocia sięga aż (wzrost z 15,2% rok wcześniej). Tuż za nim znajduje się z wynikiem (choć tu zanotowano spadek o 0,4 punktu procentowego w skali roku). Oazy stabilności. Na drugim biegunie znajduje się powiat buski, w którym bezrobocie wynosi jedynie 5,3%, oraz miasto Kielce z wynikiem 5,4%.

Różnica między powiatem opatowskim a buskim wynosi aż 10,5 punktu procentowego. Oznacza to, że w opatowskim bezrobocie jest niemal trzykrotnie wyższe niż na południu regionu.

Większość powiatów odnotowała w ciągu ostatniego roku wzrost stopy bezrobocia. Najbardziej widoczne pogorszenie sytuacji wystąpiło w powiecie jędrzejowskim (wzrost o 1,0 p.proc. do poziomu 8,7%), a także buskim i kazimierskim (wzrosty po 0,7 p.proc.). Jedynymi rejonami, w których wskaźnik bezrobocia spadł w ujęciu rocznym, były powiaty konecki (spadek o 0,5 p.proc. do 11,2%) oraz skarżyski.

Kim jest świętokrzyski bezrobotny? Ponad połowa bez pracy od miesięcy

Z wrześniowego raportu Urzędu Statystycznego w Kielcach wynika, że pod koniec miesiąca w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 36,2 tysiąca osób. To o około 200 osób mniej niż w sierpniu, ale o 1,4 tysiąca więcej (wzrost o 4,1%) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Analiza struktury zarejestrowanych osób ujawnia niepokojące zjawiska społeczne:

Prawie 9 na 10 bez prawa do zasiłku. Aż 32,1 tysiąca osób (88,8% ogółu bezrobotnych) nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych. Odsetek ten wzrósł o 2,4 p.proc. w ciągu roku, co oznacza, że ogromna większość zarejestrowanych utrzymuje się bez osłon socjalnych ze strony urzędów pracy.

Aż nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych. Odsetek ten wzrósł o 2,4 p.proc. w ciągu roku, co oznacza, że ogromna większość zarejestrowanych utrzymuje się bez osłon socjalnych ze strony urzędów pracy. Plaga długotrwałego bezrobocia, 54,5% zarejestrowanych to osoby długotrwale bezrobotne (przebywające w rejestrach łącznie ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat). Liczba takich osób skoczyła w skali roku aż o 15,6% .

to osoby długotrwale bezrobotne (przebywające w rejestrach łącznie ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat). Liczba takich osób skoczyła w skali roku aż o . Starzenie się grupy bezrobotnych. Liczba osób bez pracy powyżej 50. roku życia wzrosła o 9,3% w skali roku , stanowiąc obecnie 25,5% wszystkich zarejestrowanych.

Liczba osób bez pracy powyżej 50. roku życia wzrosła o , stanowiąc obecnie wszystkich zarejestrowanych. Młodzi na start z trudnościami. Osoby do 30. roku życia stanowią 25,9% bezrobotnych, przy czym młodzież do 25 lat to 14,8% rejestru (wzrost o 2,7% r/r).

Osoby do 30. roku życia stanowią bezrobotnych, przy czym młodzież do 25 lat to rejestru (wzrost o 2,7% r/r). Brak kwalifikacji i niepełnosprawność, 28,5% bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 7,5% to osoby niepełnosprawne (ich liczba wzrosła o 14,2% r/r).

bezrobotnych nie posiada kwalifikacji zawodowych, a to osoby niepełnosprawne (ich liczba wzrosła o 14,2% r/r). Spadek udziału kobiet. Kobiety stanowią 46,6% ogółu zarejestrowanych – to o 1,7 p.proc. mniej niż przed rokiem.

Rejestracje, wyrejestrowania i oferta urzędów. Ile osób przypada na jeden etat?

Wrzesień przyniósł tradycyjne dla przełomu lata i jesieni ożywienie w urzędach pracy. W ciągu miesiąca w rejestrach pojawiło się 3,8 tysiąca nowych bezrobotnych – to o 25,1% więcej niż w sierpniu. Wśród nowo zarejestrowanych 79,5% stanowiły osoby wcześniej pracujące, 15,9% absolwenci szkół, a 4,6% osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Mieszkańcy wsi stanowili ponad połowę (51,3%) nowo zarejestrowanych.

Z drugiej strony, we wrześniu z ewidencji wyrejestrowano 4,1 tysiąca osób (skok o 38,8% w porównaniu z sierpniem). Głównym powodem wykreślenia było faktyczne podjęcie pracy – z tego tytułu status bezrobotnego straciło 2,7 tysiąca osób (65,9% wszystkich wyrejestrowanych).

Sytuacja na rynku ofert pracy pozostaje jednak skromna:

We wrześniu do urzędów pracy w całym województwie zgłoszono zaledwie 1,0 tysiąca ofert zatrudnienia .

. Na jedną dostępną ofertę pracy pod koniec miesiąca przypadało średnio 26 bezrobotnych .

. Choć wskaźnik ten jest nieco lepszy niż w ubiegłym roku (28 osób na ofertę), nadal oznacza ogromną konkurencję o każde wolne stanowisko.

Gdzie ubywa miejsc pracy? Te branże zwalniają najmocniej

Spadek liczby wolnych miejsc pracy idzie w parze ze stopniową redukcją etatów w sektorze przedsiębiorstw. Jak podaje kielecki Urząd Statystyczny, w firmach zatrudniających powyżej 9 osób przeciętne zatrudnienie we wrześniu 2026 roku wyniosło 117,9 tysiąca etatów i było o 0,8% niższe niż rok wcześniej.

Gdzie redukcje były najbardziej odczuwalne, a gdzie przybyło etatów? Poniższa tabela przedstawia roczną dynamikę zatrudnienia w wybranych sekcjach gospodarki:

Sektor / Branża Zmiana zatrudnienia r/r Zakwaterowanie i gastronomia -14,9% Administrowanie i działalność wspierająca -9,4% Handel i naprawa pojazdów samochodowych -2,6% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna -2,5% Obsługa rynku nieruchomości -1,2% Przetwórstwo przemysłowe -0,2% Transport i gospodarka magazynowa +0,2% Budownictwo +2,2% Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami +4,9% Informacja i komunikacja +8,1%

Głębokie spadki w gastronomi, hotelarstwie i usługach wspierających pokazują, że firmy z tych sektorów dostosowują rosnące koszty do słabszego popytu, podczas gdy branża nowych technologii (IT) i branża komunalna wciąż zwiększają zatrudnienie.

Podsumowanie sytuacji w powiatach województwa świętokrzyskiego

Zestawienie stopy bezrobocia we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego na koniec września 2026 roku obrazuje skalę lokalnych dysproporcji na rynku pracy:

Powiat / Region Stopa bezrobocia (wrzesień 2026) Zmiana rok do roku Polska 5,8% +0,2 p.proc. Województwo Świętokrzyskie 8,5% +0,3 p.proc. Powiat opatowski 15,8% +0,6 p.proc. Powiat skarżyski 14,4% -0,4 p.proc. Powiat konecki 11,2% -0,5 p.proc. Powiat ostrowiecki 10,7% +0,1 p.proc. Powiat kazimierski 9,5% +0,7 p.proc. Powiat starachowicki 8,8% +0,2 p.proc. Powiat jędrzejowski 8,7% +1,0 p.proc. Powiat kielecki 8,4% +0,2 p.proc. Powiat staszowski 8,3% +0,3 p.proc. Powiat sandomierski 8,1% +0,3 p.proc. Powiat włoszczowski 6,8% +0,4 p.proc. Powiat pińczowski 6,7% +0,3 p.proc. m. Kielce 5,4% +0,2 p.proc. Powiat buski 5,3% +0,7 p.proc.

Źródło danych: Urząd Statystyczny w Kielcach / Główny Urząd Statystyczny, opracowanie własne na podstawie komunikatu „Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego we wrześniu 2026 r.”