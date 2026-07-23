Groźna kolizja na DK 42 w Stykowie. Na skrzyżowaniu zderzyły się Ford, DAF i Renault

Wypadek na skrzyżowaniu w Stykowie

Skrzyżowanie w Stykowie od lat cieszy się "złą sławą". Regularnie dochodzi tu do kolizji i niebezpiecznych wypadków. Tym razem po godzinie 11:00 (23.07) doszło do kolizji Forda, ciągnika siodłowego marki DAF oraz osobowego Renault, który dostał przysłowiowym rykoszetem w tym zdarzeniu.

Pechowe skrzyżowanie w Stykowie. Wypadek 23.07 [GALERIA]

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Służby szybko udrożniły drogę. DK 42 bez utrudnień w ruchu

Pierwsi na miejscu kolizji zjawił się zastęp strażaków z JRG Starachowice oraz patrol policji. Na szczęście uczestnicy kolizji nie potrzebowali wykwalifikowanej pomocy ratowników medycznych. Służby uprzątnęły miejsce zdarzenia i ruch na tym odcinku DK 42 odbywa się już bez przeszkód.