Majówka 2026. Kolejka wąskotorowa znów wyrusza na szlak

Ponidzie bez swojej słynnej ciuchci jest jak góry bez szlaków – niby piękne, ale jakby niekompletne. Na szczęście fani turystyki kolejowej mogą odetchnąć z ulgą. Już w nadchodzącą majówkę historyczny skład ponownie wyjedzie ze stacji w Jędrzejowie. Czy można wyobrazić sobie lepszy sposób na rozpoczęcie sezonu urlopowego niż podróż zabytkowym wagonem?

Inauguracyjny kurs zaplanowano na 1 maja, a kolejny już 3 maja. Warto zaznaczyć, że w samym maju kolejka będzie kursować we wszystkie niedziele (10, 17, 24 i 31 maja), co daje mnóstwo okazji do weekendowego relaksu.

Trasa i atrakcje, czyli co czeka pasażerów na Ponidziu

W tym sezonie Ciuchcia Ponidzie będzie kursować na malowniczym odcinku Jędrzejów Wąskotorowy – Motkowice – Jędrzejów Wąskotorowy. Pociąg odjeżdża ze stacji głównej o godzinie 10:30. Co ważne dla pasjonatów techniki, trasa ta pozwala podziwiać efekty gigantycznej rewitalizacji, na którą przeznaczono blisko 29 milionów złotych.

Głównym punktem programu jest postój w Motkowicach, który potrwa do godziny 14:00. To czas na integrację przy wspólnym ogniu – organizatorzy zapewniają miejsce na ognisko oraz szpikulce, natomiast o prowiant musimy zadbać we własnym zakresie. Powrót do Jędrzejowa planowany jest na godzinę 15:15, co sprawia, że jest to idealna propozycja na jednodniowy wypad.

Dlaczego warto wybrać Ciuchcie Ponidzie

Dlaczego ta kolejka budzi takie emocje? Być może dlatego, że to jedna z najstarszych tego typu linii w Polsce, której historia sięga I wojny światowej. Podróżując nią, nie tylko wspieramy lokalne dziedzictwo, ale przede wszystkim obcujemy z naturą Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w sposób, który nie jest dostępny z okien samochodu.

Obecnie kolejka przechodzi prawdziwą metamorfozę. Dzięki ogromnym nakładom finansowym odnowiono hale napraw w Jędrzejowie, zmodernizowano kilometry torowisk oraz wyremontowano kluczowe obiekty inżynieryjne, jak most w Skowronnie. To połączenie historii z nowoczesnymi standardami bezpieczeństwa i wygody sprawia, że Ponidzie staje się produktem turystycznym na europejskim poziomie.

Informacje praktyczne. Ceny biletów i rezerwacja

Planując wyjazd, warto pamiętać o kilku technicznych szczegółach:

Ceny biletów . Bilet normalny kosztuje 46 zł, a ulgowy 36 zł (przysługuje dzieciom powyżej 3 lat, uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom).

Najlepiej zrobić to online na stronie swietokrzyskakolejka.pl. Sprzedaż dla osób indywidualnych rusza zazwyczaj około dwóch tygodni przed terminem przejazdu.

Biuro kolejki. Znajduje się w Jędrzejowie przy ul. Dojazd 1/3 (wjazd od ul. Armii Krajowej)

Sezon 2026 zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Czy uda Wam się zdobyć bilety na pierwszy kurs? Biorąc pod uwagę popularność wąskotorówki, warto trzymać rękę na pulsie. Ciuchcia Ponidzie to nie tylko pociąg – to przygoda, która zostaje w pamięci na lata. Widzimy się na szlaku!

Ile kosztuje bilet? Szczegółowy cennik na sezon 2026

Planując podróż, warto wiedzieć, że Ciuchcia Ponidzie przygotowała zróżnicowaną ofertę, dopasowaną do potrzeb różnych grup turystów. Ceny biletów indywidualnych pozostają przystępne, a dla większych grup zorganizowanych przewidziano dedykowane pakiety.

Oferta dla grup zorganizowanych i szkół. Jeśli planujecie wycieczkę większą grupą, możecie wynająć konkretną liczbę wagonów (od 1 do 6), co pozwala na przewiezienie od 45 do nawet 211 osób jednocześnie,. Ceny zależą od wybranej trasy:

Placówki oświatowe. Za przejazd na trasie Jędrzejów – Jasionna zapłacą od 1600 zł do 2800 zł, natomiast dłuższa trasa do Motkowic to koszt od 1800 zł do 3000 zł. Organizacje społeczne i przyrodnicze. W tym przypadku ceny wahają się od 1700 zł do 3000 zł za trasę do Jasionnej oraz od 1900 zł do 3200 zł za kurs do Motkowic