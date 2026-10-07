Czy w lasach pod Skarżyskiem ktoś nie lubi przyjezdnych grzybiarzy? Przebite opony w samochodach na mazowieckich "blachach"

Wojna o grzyby w świętokrzyskich lasach? Przebite opony pod Skarżyskiem

Wyprawa na grzyby w okolice Skarżyska-Kamiennej w województwie świętokrzyskim przybrała dla wielu miłośników leśnych zbiorów wyjątkowo przykry obrót. Czy w lokalnych lasach narasta niechęć do przyjezdnych grzybiarzy? Kierowcy, którzy zostawili swoje samochody na leśnych poboczach i parkingach, po powrocie z koszami pełnymi grzybów zastali przykre niespodzianki w postaci celowo uszkodzonego ogumienia.

Po krótkim spacerze chcieliśmy zmienić "miejscówkę". Nasze auto było zaparkowane przed zakazem wjazdu do lasu na poboczu. Grupka osób powiedziała nam żebyśmy sprawdzili sobie opony, bo mogą być przebite. Zobaczyliśmy nacięcia na dwóch oponach z przodu i z tyłu. Na szczęście mieliśmy jeszcze powietrze w kołach i szybko znaleźliśmy serwis w pobliżu. Inni nie mieli tyle szczęścia ponieważ ich samochody stały już praktycznie na felgach. W sumie było to około 8–10 aut - powiedział nam jeden z pokrzywdzonych.

Przebite opony w lesie pod Skarżyskiem. Interwencja policji

Mimo interwencji podjętej na miejscu, policja nie prowadzi jeszcze oficjalnego śledztwa w tej sprawie. Jak wyjaśnia przedstawicielka lokalnej komendy, uszkodzenie mienia jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego.

Mieliśmy interwencję w tym miejscu, jednak do tej pory nikt z poszkodowanych nie złożył oficjalnego wniosku o ściganie sprawcy bądź sprawców. Dopóki takie zawiadomienie nie wpłynie do komendy, nie możemy formalnie wszcząć postępowania. Poszkodowani jako mieszkańcy województwa mazowieckiego, mogą złożyć zawiadomienie w dowolnej jednostce policji blisko swojego miejsca zamieszkania - powiedziała nam Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Celowy atak na przyjezdnych grzybiarzy?

Czy był to chuligański wybryk, czy celowe działanie skierowane przeciwko przyjezdnym grzybiarzom? Dopóki na policję nie wpłynie oficjalne zgłoszenie od pokrzywdzonych nie będzie mogło ruszyć śledztwo w tej sprawie. Pozostaje nam wybierać bezpieczne miejsca do parkowania. Warto szukać miejsc doświetlonych i otwartych. Unikajmy stawiania pojazdu bezpośrednio przy gęstych zaroślach i ścianie lasu. Zadbajmy o widoczność i monitoring, jeśli to możliwe, parkujmy w zasięgu kamer leśnego monitoringu, w pobliżu tablic informacyjnych lub w miejscach o większym natężeniu ruchu pieszych i pojazdów.