Duża inwestycja na horyzoncie w Starachowicach

Przedmiotem obrad radnych na najbliższej sesji (20.02) będzie wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0004. Chodzi o dwie działki położone 'wzdłuż łuku' Ostrowieckiej i Benedyktyńskiej:

Działkę nr 2568 o powierzchni 0,4961 ha.

Część działki nr 2572 o powierzchni 1650 m²

Z wnioskiem o dzierżawę wystąpiła spółka GRUPA EMJOT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Inwestor ma ambitne plany – na wskazanym terenie chce wybudować Retail Park, w którym swoje punkty otworzyłyby wiodące marki rynkowe, oraz towarzyszącą mu stację paliw.

Dlaczego tryb bezprzetargowy?

Projekt uchwały przewiduje odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jak czytamy w uzasadnieniu, tak długa, 30-letnia umowa ma umożliwić dzierżawcy bezpieczne zainwestowanie znacznych środków w obiekt, który będzie służył miastu przez dekady.

Co istotne, spółka EMJOT nie ogranicza się tylko do gruntów gminnych. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami sąsiednich działek prywatnych w celu ich wykupu. Połączenie tych terenów pozwoliłoby na uzyskanie obszaru niezbędnego do realizacji tak dużej inwestycji, jaką jest nowoczesna galeria handlowa.

Każda inwestycja generująca dodatkowe dochody dla miasta w postaci podatków i nowych miejsc pracy jest interesująca. Czekamy na wniosek o warunki zabudowy od zainteresowanych. Podobne inwestycje planowane są od kilku lat w innych lokalizacjach na terenie miasta, przy czym żadna z nich nie przeszła do fazy realizacji. Czy w tym przypadku będzie inaczej? Czas pokaże - powiedział nam Prezydent Starachowic Marek Materek

Co to oznacza dla miasta?

Decyzja należy teraz do Rady Miejskiej. Zgodnie z przepisami, to właśnie radni mają wyłączne prawo do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym dzierżaw dłuższych niż 3 lata.

"Długoletnia umowa dzierżawy umożliwi dzierżawcy zainwestowanie w obiekt, który będzie funkcjonował przez wiele lat" – argumentuje w projekcie Prezydent Miasta Starachowice.

Sesja odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 9:00 w sali „Olimpia” Urzędu Miejskiego.

Czym się różni park handlowy od galerii handlowej?

Są to obiekty zdecydowanie mniejsze od galerii, zwykle parterowe, usytuowane najczęściej w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Wyróżnia je brak wspólnej, zamkniętej przestrzeni pomiędzy poszczególnymi lokalami. Każdy sklep czy lokal usługowy posiada oddzielne wejście z zewnątrz.

Park handlowy (Retail Park) to wolnostojący budynek z jednym do kilku najemców, gdzie każdy z nich ma osobne wejście z zewnątrz do lokalu. Najemcami parków handlowych są najczęściej takie sieci jak: Rossmann, Pepco, Biedronka czy KIK.