Dachowanie w Brzeziu. 25-latek stracił panowanie nad BMW

Do zdarzenia doszło po godzinie 21:00. Kierujący samochodem osobowym marki BMW 25-latek, poruszając się od strony miejscowości Ambrożów z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, po czym dachował. Na miejscu była załoga pogotowia ratunkowego, która udzieliła mężczyźnie pomocy. Nie potrzebował on jednak hospitalizacji, nic poważnego w tym zdarzeniu mu się nie stało. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.