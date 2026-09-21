Do zdarzenia doszło po godzinie 21:00. Kierujący samochodem osobowym marki BMW 25-latek, poruszając się od strony miejscowości Ambrożów z niewyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, po czym dachował. Na miejscu była załoga pogotowia ratunkowego, która udzieliła mężczyźnie pomocy. Nie potrzebował on jednak hospitalizacji, nic poważnego w tym zdarzeniu mu się nie stało. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.
Dachowanie w Brzeziu. 25-latek stracił panowanie nad BMW
2026-09-21 9:09
Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę (20.09.) wieczorem w miejscowości Brzezie (gmina Pawłów). Osobowe BMW zjechało z drogi i dachowało. Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie, młody kierowca wyszedł z wypadku bez poważniejszych obrażeń.