Rozbił Mercedesa na ogrodzeniu i uciekł. Wypadek na ulicy Zgodnej w Starachowicach

Kolizja przy ulicy Zgodnej w Starachowicach

W niedzielę (20.09.) po godzinie 21:00, kierujący Mercedesem nagle zjechał z jezdni, taranując ogrodzenie prywatnej posesji oraz znak drogowy. Funkcjonariusze policji prowadzą obecnie czynności mające na celu ustalenie tożsamości osoby, która siedziała za kółkiem pojazdu.

Kierujący Mercedesem zjechał z drogi, uszkodził ogrodzenie posesji oraz znak drogowy i zaraz po oddalił się z miejsca zdarzenia. Nie mamy danych tego człowieka. Ustalamy kto kierował tym pojazdem - powiedział nam Paweł Kusiak. oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Za ucieczkę z miejsca kolizji gdy nikt nie odniósł obrażeń kierowcy grozi mandat od 1000 do 5000 zł lub grzywna w sądzie do 30 000 zł oraz od 10 do 15 punktów karnych. Dodatkowo sąd może odebrać prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.