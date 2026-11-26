Dachowanie na DW 756 w lesie rzepińskim

Służby ratunkowe interweniowały w czwartek po południu na trasie między Starachowicami a Rzepinem, gdzie auto wypadło z drogi i dachowało na leśnym odcinku. W zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, która trafiła do szpitala.

Do wypadku doszło na leśnym odcinku drogi, tak zwanej ostrej górce w kierunku Rzepina. Kierująca pojazdem marki Toyota, 46-latka zasłabła za kierownicą i zjechała do rowu, po czym dachowała. Kobieta w stanie nie zagrażającym życiu została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala - powiedziała nam Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Autor: KP PSP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Na miejscu zdarzenia pojawiły się policja, straż pożarna oraz ratownicy medyczni. Funkcjonariusze ustalali przebieg zdarzenia, strażacy wspierali działania na miejscu przy przewróconym pojeździe, a zespół ratownictwa medycznego zajął się 46-letnią kierującą Toyotą.