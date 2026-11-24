Do pierwszej kontroli doszło w poniedziałek wczesnym rankiem na ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej. Policjanci drogówki zatrzymali tam ciężarówkę marki DAF. Za kierownicą siedział 33-letni mieszkaniec powiatu starachowickiego.

Jak przekazała Anna Sławińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej, mężczyzna kierował pojazdem, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu. To jednak nie był jedyny taki przypadek tego dnia.

Kolejny kierowca zatrzymany w Suchedniowie. Miał blisko 1,3 promila

Tego samego dnia policjanci skontrolowali również kierowcę dostawczego Iveco. Do zatrzymania doszło na ulicy Zagórskiej w Suchedniowie. Tym razem za kierownicą siedział 50-letni mieszkaniec powiatu skarżyskiego.

Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 1,3 promila alkoholu. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Autor: KPP Skarżysko Kamienna/ Materiały prasowe Pijani kierowcy w powiecie skarżyskim

Nawet 3 lata więzienia za jazdę po alkoholu

50-latkowi za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.

Policjanci przypominają, że nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nawet pozornie krótka podróż po alkoholu może doprowadzić do tragedii.