Świętokrzyskie. Wilków

Wilków to wieś położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Bodzentyn. Wieś położona jest w Dolinie Wilkowskiej w Górach Świętokrzyskich. Z miejscowości roztacza się widok na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich Łysicę.

Dawna osada węglarzy. Wilków

Wieś Wilków notowana jest w początkach XVIII w. Była to osada węglarzy. Zajmowali się oni wypalaniem węgla drzewnego. Węgiel ten dostarczano do Suchedniowa - do tamtejszych kuźnic żelaza. Rozwój Wilkowa nierozerwalnie związany był z klasztorem bernardyńskim w Świętej Katarzynie. Wylesienie doliny to następstwo produkcji węgla drzewnego. Produkcja ta zanikła w połowie XIX w. Obecna wieś rozciągnięta jest na długości ok. 2,5 km.

Dolina Wilkowska

Dolina Wilkowska to dolina w Górach Świętokrzyskich, w zachodniej części Obniżenia Wilkowskiego. Rozciąga się na długość 13 km, pomiędzy Łysogórami i Pasmem Masłowskim na południu, a Pasmem Klonowskim na północy. Maksymalna szerokość doliny wynosi 4 km. Dno doliny zbudowane jest z osadów sylurskich, głównie z szarogłazów. Wschodnia część Doliny Wilkowskiej znajduje się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Część zachodnia wchodzi w skład Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zdjęcia. Wilków i Dolina Wilkowska

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Wilków w Świętokrzyskiem. Co warto o nim wiedzieć?

Wieś, która dała nazwę Dolinie Wilkowskiej. Jej wójt – Wincenty D. Janikowski – ufundował pod koniec XVIII w. murowaną kapliczkę w Świętej Katarzynie (jako kryptę grobową). Z Wilkowem i Łysicą związana była Katarzyna Zaborowska, poetka ludowa, autorka zbioru wierszy "O ojczyznę troska"./Stanisław Rogala/. Dolina Witkowska zwana jest też inaczej Doliną Poetów Ludowych.

Wilków. Dolina Poetów

Wieś Wilków bywa nazywana doliną poetów ludowych, ze względu na tworzących tu Katarzynę Zaborowską, Marię Cedro-Biskupową, Jana Cedro oraz Rozalię i Wojciecha Grzegorczyków.

źródło: Wikipedia, Swietokrzyskie Travel, Niedziela.pl

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