Zaginęła w trakcie grupowego wyjazdu

Suchedniowskie kompleksy leśne co roku przyciągają amatorów grzybobrania z całej Polski. We wtorek, 22 września, w te strony przyjechał autokar z grzybiarzami z Małopolski. Niestety, jedna z uczestniczek wyjazdu nie pojawiła się na zbiórce o wyznaczonej porze.Około godziny 13:00 zaniepokojony znajomy powiadomił policję, że stracił kontakt ze swoją 75-letnią towarzyszką. Zgłoszenie dotyczyło zaginięcia na terenie leśnym w gminie Łączna. Służby od razu wiedziały, że zdrowie i życie seniorki są bezpośrednio zagrożone, a upływające godziny zmniejszają szanse na powodzenie.

Masowa akcja poszukiwawcza - śmigłowiec, drony i psy STORAT

Do akcji natychmiast skierowano ogromne siły. W działaniach wzięli udział policjanci ze Skarżyska-Kamiennej, funkcjonariusze oddziału prewencji oraz KMP w Radomiu, suchedniowscy leśnicy, strażacy zawodowi i ochotnicy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownicy medyczni oraz członkowie Grupy Ratowniczej PCK z Kielc, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego i Końskich. W poszukiwaniach pomagali również wolontariusze i mieszkańcy miejscowości, z której pochodzi zaginiona.Rzecznik skarżyskiej policji, nadkomisarz Anna Sławińska, relacjonowała, że do przeczesywania trudnego terenu użyto drona z kamerą termowizyjną, obsługiwanego przez miejscowych strażaków. Do działań włączono także przewodników z psami ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych STORAT z Rzeszowa oraz policyjny śmigłowiec sprowadzony z Łodzi.W szczytowej fazie ponad 150 osób przeszukiwało las na podstawie szczegółowego planu podzielonego na wyznaczone sektory.

Dla wszystkich cel był jeden - odnaleźć całą i zdrową zaginioną kobietę. Zaangażowani w działania przeszukiwali las w oparciu o wyznaczone sektory zgodnie z zaleceniami i planem kierującego akcją poszukiwawczą - informowała nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowy skarżyskiej policji.

Przełom na śródleśnych łąkach. „Szukała wyjścia na czworakach”

Akcja poszukiwawcza trwała nieprzerwanie przez dwa dni. Przełom nastąpił w czwartek, 24 września, tuż przed godziną 10:00 rano. W okolicach wsi Ostojów w gminie Suchedniów grupa strażników leśnych natrafiła na seniorkę przebywającą na śródleśnych łąkach.Kobieta była skrajnie wycieńczona i wyziębiona, lecz przytomna. Wyznała później, że pod koniec opadła z sił do tego stopnia, iż próbowała wydostać się z gęstwiny poruszając się już na czworakach.Mundurowi udzielili mieszkance Kamienia pod Krakowem pierwszej pomocy. Kobieta została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego i przewieziona do szpitala; jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

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Wybierasz się na grzyby? Leśnicy przypominają o zasadach

Służby zwracają uwagę, że w lesie bardzo łatwo stracić orientację, szczególnie gdy wzrok skupiony jest na poszukiwaniu grzybów, a na niebie brakuje słońca. Z uwagi na jesienny szczyt wyjazdów do lasu Straż Leśna prowadzi akcję „Jesień 26” i przypomina o kluczowych zasadach: