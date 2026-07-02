Dwa samochody zderzyły się u zbiegu ulic Radomskiej Kieleckiej i Moniuszki w Starachowicach. Są poszkodowani

Dawid Bąk
2026-07-02 9:49

Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 2 lipca na skrzyżowaniu ulic Radomskiej, Kieleckiej, Moniuszki i Niepodległości w Starachowicach. Zderzyły się dwa samochody osobowe marki Volkswagen i Volvo. W tym zdarzeniu cztery osoby zostały poszkodowane. W momencie wypadku nie działała sygnalizacja świetlna.

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Na skrzyżowaniu w Starachowicach zderzyły się dwa samochody osobowe

Do wypadku doszło w czwartek, 2 lipca, na jednym z głównych skrzyżowań w Starachowicach. W miejscu, gdzie zbiegają się ulice Radomska, Kielecka, Moniuszki i Niepodległości, zderzyły się dwa samochody osobowe marki: Volkswagen i Volvo. Na miejsce zadysponowano wszystkie służby ratunkowe, w tym straż pożarną, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję, która zabezpiecza teren i ustala dokładne okoliczności zdarzenia. W momencie wypadku na skrzyżowaniu nie działała sygnalizacja świetlna, co mogło mieć wpływ na przebieg zdarzenia. Więcej informacji wkrótce.

Zniszczone auta Volvo i Volkswagen na skrzyżowaniu. Obok strażak. O wypadku przeczytasz na Eska Starachowice.
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