Dwa samochody zderzyły się u zbiegu ulic Radomskiej Kieleckiej i Moniuszki w Starachowicach. Są poszkodowani

Do groźnego wypadku doszło w czwartek, 2 lipca na skrzyżowaniu ulic Radomskiej, Kieleckiej, Moniuszki i Niepodległości w Starachowicach. Zderzyły się dwa samochody osobowe marki Volkswagen i Volvo. W tym zdarzeniu cztery osoby zostały poszkodowane. W momencie wypadku nie działała sygnalizacja świetlna.