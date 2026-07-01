Chwile grozy przy przejściu dla pieszych

Z ustaleń wynika, że do potrącenia doszło w momencie, gdy nastolatki zjeżdżały z przejścia dla pieszych. Samochodem kierowała 28-letnia kobieta, która w chwili zdarzenia była trzeźwa.Służby ratunkowe zwracają uwagę na kluczowy aspekt bezpieczeństwa: obie dziewczynki nie miały założonych kasków ochronnych. Jazda we dwie osoby na jednym urządzeniu, które konstrukcyjnie nie jest do tego przystosowane, dodatkowo zwiększyło ryzyko i doprowadziło do niebezpiecznej sytuacji.

Szeroko zakrojona akcja ratunkowa

Na miejsce natychmiast zadysponowano liczne siły ratownicze:

Śmigłowiec LPR , który przetransportował jedną z rannych dziewczynek do szpitala.

, który przetransportował jedną z rannych dziewczynek do szpitala. Dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Dwa zastępy straży pożarnej z JRG 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczali miejsce zdarzenia.

Obie poszkodowane odniosły obrażenia, jednak to stan jednej z nich wymagał natychmiastowego transportu drogą powietrzną.

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Utrudnienia dla kierowców

Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu na jednej z głównych arterii miasta. Przez dłuższy czas kierowcy poruszający się Aleją Jana Pawła II musieli liczyć się z ograniczeniami w przejeździe, podczas gdy służby prowadziły niezbędne czynności wyjaśniające okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.

Ważne: Nowe przepisy 2026 – co musi wiedzieć każdy użytkownik hulajnogi?

Wypadek w Ostrowcu Świętokrzyskim rzuca światło na tragiczne skutki łamania zasad bezpieczeństwa, które od 2026 roku zostały w Polsce znacząco zaostrzone. Oto kluczowe zmiany, które mają zapobiegać podobnym dramatom:

Obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży. Od czerwca 2026 roku wszystkie osoby poniżej 16. roku życia mają bezwzględny obowiązek noszenia certyfikowanego kasku ochronnego podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. Choć dla dorosłych kask pozostaje opcjonalny, eksperci ostrzegają, że jego brak może być podstawą do obniżenia odszkodowania z ubezpieczenia NNW lub OC.

Od czerwca 2026 roku wszystkie osoby mają bezwzględny obowiązek noszenia certyfikowanego kasku ochronnego podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. Choć dla dorosłych kask pozostaje opcjonalny, eksperci ostrzegają, że jego brak może być podstawą do obniżenia odszkodowania z ubezpieczenia NNW lub OC. Hulajnoga to pojazd jednoosobowy. Przepisy kategorycznie zabraniają przewożenia na hulajnodze innych osób, zwierząt ani ładunków. Jazda we dwójkę, jak miało to miejsce w Ostrowcu, jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości 300 zł . Taka praktyka drastycznie utrudnia panowanie nad pojazdem i zwiększa ryzyko wywrotki.

Przepisy kategorycznie zabraniają przewożenia na hulajnodze innych osób, zwierząt ani ładunków. Jazda we dwójkę, jak miało to miejsce w Ostrowcu, jest wykroczeniem, za które grozi . Taka praktyka drastycznie utrudnia panowanie nad pojazdem i zwiększa ryzyko wywrotki. Minimalny wiek i uprawnienia. Od marca 2026 roku granica wieku dla samodzielnej jazdy po drogach publicznych została podniesiona do 13 lat . Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać przy sobie kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Od marca 2026 roku granica wieku dla samodzielnej jazdy po drogach publicznych została podniesiona . Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą posiadać przy sobie lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Przejścia dla pieszych – bezwzględny zakaz jazdy. Podobnie jak w przypadku rowerzystów, użytkownikom hulajnóg elektrycznych zabrania się przejeżdżania przez pasy. Przez przejście dla pieszych hulajnogę należy przeprowadzić .

Podobnie jak w przypadku rowerzystów, użytkownikom hulajnóg elektrycznych zabrania się przejeżdżania przez pasy. Przez przejście dla pieszych hulajnogę należy . Gdzie jeździć? Pierwszeństwo mają ścieżki rowerowe (limit prędkości 20 km/h). Na chodnik można wjechać tylko wyjątkowo, poruszając się z prędkością zbliżoną do pieszego (ok. 4–6 km/h) i ustępując mu pierwszeństwa.

Nieprzestrzeganie tych zasad to nie tylko ryzyko wysokich mandatów (nawet do 2000 zł w określonych przypadkach), ale przede wszystkim bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia.