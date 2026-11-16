Nastolatek zginął w drogowym koszmarze pod Końskimi. Nowe informacje o ofiarach i ustaleniach służb

To był niedzielny wieczór. Zrobiło się ciemno, widoczność była ograniczona. Czy to właśnie było przyczyna strasznego w skutkach wypadku w miejscowości Korytków? Na to pytanie próbują odpowiedzieć policjanci i prokuratura. Wiemy na pewno, że bilans zdarzenia jest koszmarny.

- Niestety, w wyniku tego zdarzenia dwójka podróżujących pojazdem Volkswagen Golf w wieku 16 i 45 lat, mimo przeprowadzonej resuscytacji poniosła śmierć na miejscu - poinformował w niedzielę Krzysztof Bernat z KPP w Końskich.

Korytków: Ofiary wypadku nie były spokrewnione. Nowe ustalenia służb

Wstępne ustalenia policjantów z województwa świętokrzyskiego wskazują, że kierujący osobowym Volkswagenem zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do "czołówki" z cysterną marki Volvo. kierowca pojazdu ciężarowego nie odniósł obrażeń. 43-latek był trzeźwy.

Co wiadomo o ofiarach? Służby robiły wszystko, aby uratować poszkodowanych. Strażacy użyli specjalistycznego sprzętu, aby wyciągnąć 16- i 45-latka z pojazdu. Walka o ich życie trwała kilkadziesiąt minut - podał dziennikarz serwisu tkn24.pl. Niestety, ziścił się czarny scenariusz.

- Ofiary nie były ze sobą spokrewnione - przekazała w rozmowie z reporterem Radia ESKA mł. asp. Marta Przygodzka, oficer prasowa KPP w Końskich.

Bliskim i przyjaciołom zmarłych składamy wyrazy współczucia. Do oficjalnych ustaleń służb będziemy jeszcze wracać. Przy omawianiu tematu śmiertelnego wypadku warto ponowić apele służb o ostrożność na drogach.

- Apele do użytkowników dróg o bezpieczeństwo, trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych, mają charakter uniwersalny i cały czas są aktualne - podkreślają przedstawiciele KWP w Kielcach.

Ku przestrodze, pod tekstem zamieszczamy galerię ze zdjęciami z wypadku w Kopytkowie.

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