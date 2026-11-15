Groźba z użyciem noża w kinie i atrapa broni na Piłsudskiego. Niespokojny weekend służb w Starachowicach

Alarm w kinie nie potwierdził się

W piątek, 13 listopada, tuż po godzinie 21:00. Dyżurny starachowickiej policji odebrał zgłoszenie dotyczące incydentu w kinie mieszczącym się na terenie jednego z lokalnych centrów handlowych. Z przekazanych służbom informacji wynikało, że jedna z przebywających tam osób miała grozić nożem.

To było zgłoszenie spoza miasta, że ktoś ma wiedzę na temat, że ktoś komuś może grozić w kinie Helios jakimś ostrym narzędziem. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze policji, ale alarm okazał się fałszywy, nie stwierdzono żadnego zagrożenia - powiedziała Klaudia Saramak z KPP w Starachowicach.

Zatrzymywał auta z atrapą broni w ręku

W sobotę, 14 listopada po godzinie 20:00, interwencję podjęła również starachowicka Straż Miejska. Mundurowi zostali zaalarmowani o niebezpiecznej sytuacji na ulicy Piłsudskiego. Znajdująca się tam osoba miała zatrzymywać przejeżdżające samochody oraz zaczepiać przechodniów, trzymając w dłoni przedmiot przypominający broń palną. Incydent skomentował na swoim fanpage Prezydent Starachowic Marek Materek.

Dzięki błyskawicznej reakcji patrolu Straży Miejskiej, szybko ujęto sprawcę incydentu. W trakcie interwencji okazało się, że zatrzymana osoba była nietrzeźwa, a w jej posiadaniu znajdowała się plastikowa atrapa broni. Na miejsce niezwłocznie wezwano patrol policji, któremu przekazano zatrzymaną osobę w celu dalszego prowadzenia czynności procesowych.

Niespełna godzinę wcześniej policjanci interweniowali również na ulicy Iłżeckiej. Mężczyzna miał chodzić środkiem jezdni i stwarzać zagrożenie dla siebie oraz kierowców poruszających się ulicą.