Tragiczny wieczór pod Końskimi. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, nie żyją dwie osoby

Śmiertelny wypadek pod Końskimi. Nie żyją dwie osoby

Na miejsce wypadku zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Ze względu na znaczne uszkodzenia pojazdu osobowego, ratownicy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, aby wydobyć poszkodowanych z wraku.

Tragiczny wieczór na drodze pod Końskimi

Jak poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich, po ewakuacji dwóch poszkodowanych z rozbitego auta natychmiast przystąpiono do udzielania im pomocy medycznej.

Pomimo udzielonej na miejscu wypadku pomocy życia dwóch osób podróżujących autem osobowym nie udało się uratować - informuje Mariusz Czapelski z KP PSP w Końskich.

W Korytkowie ciężarówka zderzyła się z osobówką. Dwie osoby nie żyją

Do tragicznego wypadku doszło dziś przed godziną 18:00 w miejscowości Korytków, droga wojewódzka 728. Na łuku drogi zderzyły się samochód ciężarowy marki Volvo i osobowy Volkswagen Golf.

Niestety w wyniku tego zdarzenia dwójka podróżujących pojazdem Volkswagen Golf w wieku 16 i 45 lat mimo przeprowadzonej resuscytacji poniosła śmierć na miejscu. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin. Kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Droga jest całkowicie zablokowana - dodaje Krzysztof Bernat z KPP w Końskich.

Przebieg i okoliczności wypadku wyjaśnia policja.