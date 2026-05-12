Przejścia dla zwierząt przy obwodnicy Wąchocka zgodne z zaleceniami

Przejścia dla zwierząt, naprowadzenia i wygrodzenia zostały zaprojektowane w lokalizacjach wskazanych w raporcie oddziaływania na środowisko jako szlaki migracyjne czyli w oparciu o realnie zdiagnozowane potrzeby. Na początkowym leśnym odcinku obwodnicy wybudowane zostało przejście górne dla zwierząt dużych, typu zielony most. Na innych odcinkach mosty i przepusty z funkcją przejść dla zwierząt. Na końcowym odcinku w okolicach zalewu w Starachowicach, są rozwiązania dla płazów.

Kolizje z dzikimi zwierzętami na obwodnicy Wąchocka

Internauci wielokrotnie informowali o dzikich zwierzętach, które regularnie wchodzą na nową obwodnicę. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie na nowej drodze doszło do groźnych kolizji z dzikimi zwierzętami. W nocy (11.05) z niedzieli na poniedziałek na obwodnicy Wąchocka w okolicach miejscowości Rataje, osobowe Audi, którym podróżowały trzy osoby, potrąciło sarnę. Pasażerom auta nic poważnego się nie stało, ale zwierzę nie przeżyło zderzenia z samochodem. Kilkanaście dni wcześniej na drogę wybiegł łoś.

Autem podróżowały trzy osoby, żadna z nich nie została poszkodowana i nie potrzebowała pomocy medycznej. Zwierzę na skutek zderzenia poniosło śmierć. W momencie przyjazdu straży pożarnej znajdowało się na pasie zieleni oddzielającym jezdnie. O zdarzeniu poinformowano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która zobowiązała się do usunięcia truchła zwierzęcia - usłyszeliśmy wówczas od dyżurnego KP PSP w Starachowicach.

Czy będą dodatkowe zabezpieczenia dla dzikich zwierząt na obwodnicy Wąchocka?

Przypomnijmy, że po oddaniu do użytku odcinka obwodnicy Wąchocka od Starachowic do Wielkiej Wsi pojawiły się komentarze Czytelników, którzy wskazywali na niedostateczne zabezpieczenie nowej drogi przed dziką zwierzyną:

Siatki leśne są tylko przy wyjeździe że Skarżyska a co ze zwierzętami biegającymi po obwodnicy na dalszej trasie?

Dzisiaj rano już leżał między pasami przykryty folią jakiś zwierz, prawdopodobnie dzik, a w pobliżu mnóstwo krwi

Ludzie, nie będzie żadnych siatek na całej długości do Skarżyska. To nie jest i nie będzie trasa szybkiego ruchu ( są trzy skrzyżowania ze światłami). Prędkość maksymalna to 90 km/h o ile znakami jej jeszcze nie obniżą.

GDDKiA analizuje sytuację. Możliwe są modyfikacje zabezpieczeń

Rozwiązania dostosowane są do wymogów, jakie winna spełniać droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Dopuszczalna maksymalna prędkość na dwujezdniowej drodze klasy GP to 100 km/h w terenie niezabudowanym, jeśli nie ma innych ograniczeń. Na obwodnicy Wąchocka wybudowaliśmy także trzy jednopoziomowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Po zakończeniu dużej inwestycji drogowej zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej przeprowadzana jest analiza po-realizacyjna. Jeśli analiza wykaże konieczność dodatkowych działań, są one podejmowane. Inwestycja nie została zakończona, tym nie mniej nie wykluczamy wcześniejszej własnej analizy, jeśli zaszłaby taka potrzeba - informuje Małgorzata Pawelec-Buras, Rzecznik Prasowy kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Wąchocka. Zakres inwestycji

Obwodnica Wąchocka ma 11,7 km długości i przebiega nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), cztery skrzyżowania oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych). Koszt prac to blisko 300 mln zł. Dzięki inwestycji zdecydowanie skrócił się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych ostatnich lat w województwie świętokrzyskim.

