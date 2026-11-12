Eksplozja butli z gazem w Ćmińsku. Strażacy uratowali mężczyznę uwięzionego pod gruzami

Dawid Bąk
2026-11-12 11:06

Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Ćmińsk w powiecie kieleckim. W wyniku wybuchu butli z gazem częściowo zawalił się budynek gospodarczy, przygniatając znajdującego się w środku właściciela posesji. Dzięki sprawnej akcji służb ratunkowych mężczyznę udało się wydobyć spod gruzów.

Straż pożarna
Autor: Fotodax/ Shutterstock

Wybuch gazu w Ćmińsku

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych około godziny 10:30. W jednym z budynków gospodarczych na terenie Ćmińska doszło do eksplozji butli z gazem. Siła wybuchu była na tyle duża, że doprowadziła do zawalenia się dwóch ścian obiektu. Pod gruzami znalazł się mężczyzna.

W wyniku wybuchu zawaliły się dwie ściany budynku, pod jedną z nich uwięziony został mężczyzna, z którym był kontakt słowny. Strażacy wykonywali dostęp do uwięzionego mężczyzny poprzez odgruzowywanie go. Osoba poszkodowana została wydobyta, przekazana przytomna ratownikom medycznym - relacjonuje Marcin Bajur, oficer prasowy KW PSP w Kielcach.

W akcji ratowniczej uczestniczyło łącznie siedem zastępów straży pożarnej.

 

ROLKI