Bartosz Manicz
2026-03-12 10:33

Zbliża się wyjątkowa noc, która dla wielu może stać się najważniejszą w życiu. Już w piątek, 20 marca 2026 roku, tysiące osób wyruszą na trasy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej (EDK), by w ciszy i trudzie zmierzyć się z własnymi słabościami. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Podróż w głąb siebie”, stanowiąc zaproszenie do głębokiej refleksji nad własnym życiem i wiarą

i

Starachowice. Trzy trasy na Święty Krzyż

Centrum koordynującym starachowickie EDK jest tradycyjnie parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wydarzenie rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 17:00 w intencji uczestników. Pątnicy mają do wyboru trzy warianty tras, kończące się w Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

  • Trasa Czarna (42 km). Prowadzi przez Siekierno, Bodzentyn, Świętą Katarzynę (szlakiem niebieskim i czerwonym), Łysicę oraz Kakonin.
  • Trasa Niebieska (39 km). Wiedzie m.in. przez Styków, Kałków, Zalew Wióry, Boleszyn, Grzegorzowice i Górę Chełmową.
  • Trasa Zielona (32 km). Przebiega przez Rzepin, Radkowice, Jadowniki, Bostów, Sosnówkę i Rudki

Dla chętnych, którzy dotrą do celu nad ranem, o godzinie 6:00 w kaplicy na Świętym Krzyżu zostanie odprawiona Msza święta kończąca wydarzenie.

Kielce i region świętokrzyski w nocy milczenia

Nie tylko Starachowice mobilizują się do tego duchowego wysiłku. Kielce również dołączają do inicjatywy – tam EDK rozpocznie się o 18:30 Mszą św. w kościele św. Franciszka z Asyżu, skąd wierni wyruszą w 40-kilometrową drogę na Święty Krzyż.Swoje trasy wyznaczyły także inne miasta regionu.

  • Skarżysko-Kamienna. Proponuje trasę w formie pętli wokół miasta.
  • Sandomierz. Oferuje pątnikom wybór spośród aż pięciu różnych tras.
  • Opatów i Ostrowiec Świętokrzyski. Wierni z tych miast będą zmierzać w stronę Świętego Krzyża, a z Opatowa dostępna jest również trasa do Ożarowa.
  • Staszów. Uczestnicy zakończą swoją wędrówkę w Sulisławicach.
  • Busko-Zdrój. Również deklaruje udział i wyznaczenie tras dla pątników

Czym jest EDK? To nie sport, to zmiana

Pomysłodawca EDK, ks. Jacek Stryczek, podkreśla, że w tym wydarzeniu nie chodzi o sam marsz, ale o wewnętrzną przemianę. Standardy EDK są surowe: trasa powinna mieć około 40 km (lub 30 km przy dużych przewyższeniach), należy ją pokonywać nocy, w całkowitym milczeniu i skupieniu, bez biesiadowania czy towarzyskich rozmów. To czas na spotkanie z Bogiem i samym sobą w warunkach ekstremalnego wysiłku

Jak się przygotować i zapisać?

Osoby chcące podjąć wyzwanie powinny zarejestrować się przez oficjalną stronę www.edk.org.pl Organizatorzy przypominają o konieczności zabrania

  • Naładowanego telefonu z zainstalowaną aplikacją EDK (umożliwia śledzenie trasy i słuchanie rozważań).
  • Latarki (najlepiej czołowej) oraz elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa.
  • Odpowiedniego ubrania, wygodnych butów oraz prowiantu (termos z herbatą, czekolada)

Jak zaznacza kardynał Grzegorz Ryś w swoim błogosławieństwie, w EDK ostatecznie chodzi o miłość, która pozwala zmierzyć się z trudnościami i spotkać Przyjaciela, który oddał życie za innych.

