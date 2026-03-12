Starachowice. Trzy trasy na Święty Krzyż

Centrum koordynującym starachowickie EDK jest tradycyjnie parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wydarzenie rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 17:00 w intencji uczestników. Pątnicy mają do wyboru trzy warianty tras, kończące się w Sanktuarium na Świętym Krzyżu.

Trasa Czarna (42 km). Prowadzi przez Siekierno, Bodzentyn, Świętą Katarzynę (szlakiem niebieskim i czerwonym), Łysicę oraz Kakonin.

Prowadzi przez Siekierno, Bodzentyn, Świętą Katarzynę (szlakiem niebieskim i czerwonym), Łysicę oraz Kakonin. Trasa Niebieska (39 km). Wiedzie m.in. przez Styków, Kałków, Zalew Wióry, Boleszyn, Grzegorzowice i Górę Chełmową.

Wiedzie m.in. przez Styków, Kałków, Zalew Wióry, Boleszyn, Grzegorzowice i Górę Chełmową. Trasa Zielona (32 km). Przebiega przez Rzepin, Radkowice, Jadowniki, Bostów, Sosnówkę i Rudki

Dla chętnych, którzy dotrą do celu nad ranem, o godzinie 6:00 w kaplicy na Świętym Krzyżu zostanie odprawiona Msza święta kończąca wydarzenie.

9

Kielce i region świętokrzyski w nocy milczenia

Nie tylko Starachowice mobilizują się do tego duchowego wysiłku. Kielce również dołączają do inicjatywy – tam EDK rozpocznie się o 18:30 Mszą św. w kościele św. Franciszka z Asyżu, skąd wierni wyruszą w 40-kilometrową drogę na Święty Krzyż.Swoje trasy wyznaczyły także inne miasta regionu.

Skarżysko-Kamienna. Proponuje trasę w formie pętli wokół miasta.

Proponuje trasę w formie pętli wokół miasta. Sandomierz. Oferuje pątnikom wybór spośród aż pięciu różnych tras.

Opatów i Ostrowiec Świętokrzyski. Wierni z tych miast będą zmierzać w stronę Świętego Krzyża, a z Opatowa dostępna jest również trasa do Ożarowa.

Wierni z tych miast będą zmierzać w stronę Świętego Krzyża, a z Opatowa dostępna jest również trasa do Ożarowa. Staszów. Uczestnicy zakończą swoją wędrówkę w Sulisławicach.

Uczestnicy zakończą swoją wędrówkę w Sulisławicach. Busko-Zdrój. Również deklaruje udział i wyznaczenie tras dla pątników

Czym jest EDK? To nie sport, to zmiana

Pomysłodawca EDK, ks. Jacek Stryczek, podkreśla, że w tym wydarzeniu nie chodzi o sam marsz, ale o wewnętrzną przemianę. Standardy EDK są surowe: trasa powinna mieć około 40 km (lub 30 km przy dużych przewyższeniach), należy ją pokonywać nocy, w całkowitym milczeniu i skupieniu, bez biesiadowania czy towarzyskich rozmów. To czas na spotkanie z Bogiem i samym sobą w warunkach ekstremalnego wysiłku

Jak się przygotować i zapisać?

Osoby chcące podjąć wyzwanie powinny zarejestrować się przez oficjalną stronę www.edk.org.pl Organizatorzy przypominają o konieczności zabrania

Naładowanego telefonu z zainstalowaną aplikacją EDK (umożliwia śledzenie trasy i słuchanie rozważań).

z zainstalowaną aplikacją EDK (umożliwia śledzenie trasy i słuchanie rozważań). Latarki (najlepiej czołowej) oraz elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa.

oraz elementów dla bezpieczeństwa. Odpowiedniego ubrania, wygodnych butów oraz prowiantu (termos z herbatą, czekolada)

Jak zaznacza kardynał Grzegorz Ryś w swoim błogosławieństwie, w EDK ostatecznie chodzi o miłość, która pozwala zmierzyć się z trudnościami i spotkać Przyjaciela, który oddał życie za innych.