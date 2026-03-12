Starachowice. Trzy trasy na Święty Krzyż
Centrum koordynującym starachowickie EDK jest tradycyjnie parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wydarzenie rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 17:00 w intencji uczestników. Pątnicy mają do wyboru trzy warianty tras, kończące się w Sanktuarium na Świętym Krzyżu.
- Trasa Czarna (42 km). Prowadzi przez Siekierno, Bodzentyn, Świętą Katarzynę (szlakiem niebieskim i czerwonym), Łysicę oraz Kakonin.
- Trasa Niebieska (39 km). Wiedzie m.in. przez Styków, Kałków, Zalew Wióry, Boleszyn, Grzegorzowice i Górę Chełmową.
- Trasa Zielona (32 km). Przebiega przez Rzepin, Radkowice, Jadowniki, Bostów, Sosnówkę i Rudki
Dla chętnych, którzy dotrą do celu nad ranem, o godzinie 6:00 w kaplicy na Świętym Krzyżu zostanie odprawiona Msza święta kończąca wydarzenie.
Kielce i region świętokrzyski w nocy milczenia
Nie tylko Starachowice mobilizują się do tego duchowego wysiłku. Kielce również dołączają do inicjatywy – tam EDK rozpocznie się o 18:30 Mszą św. w kościele św. Franciszka z Asyżu, skąd wierni wyruszą w 40-kilometrową drogę na Święty Krzyż.Swoje trasy wyznaczyły także inne miasta regionu.
- Skarżysko-Kamienna. Proponuje trasę w formie pętli wokół miasta.
- Sandomierz. Oferuje pątnikom wybór spośród aż pięciu różnych tras.
- Opatów i Ostrowiec Świętokrzyski. Wierni z tych miast będą zmierzać w stronę Świętego Krzyża, a z Opatowa dostępna jest również trasa do Ożarowa.
- Staszów. Uczestnicy zakończą swoją wędrówkę w Sulisławicach.
- Busko-Zdrój. Również deklaruje udział i wyznaczenie tras dla pątników
Czym jest EDK? To nie sport, to zmiana
Pomysłodawca EDK, ks. Jacek Stryczek, podkreśla, że w tym wydarzeniu nie chodzi o sam marsz, ale o wewnętrzną przemianę. Standardy EDK są surowe: trasa powinna mieć około 40 km (lub 30 km przy dużych przewyższeniach), należy ją pokonywać nocy, w całkowitym milczeniu i skupieniu, bez biesiadowania czy towarzyskich rozmów. To czas na spotkanie z Bogiem i samym sobą w warunkach ekstremalnego wysiłku
Jak się przygotować i zapisać?
Osoby chcące podjąć wyzwanie powinny zarejestrować się przez oficjalną stronę www.edk.org.pl Organizatorzy przypominają o konieczności zabrania
- Naładowanego telefonu z zainstalowaną aplikacją EDK (umożliwia śledzenie trasy i słuchanie rozważań).
- Latarki (najlepiej czołowej) oraz elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa.
- Odpowiedniego ubrania, wygodnych butów oraz prowiantu (termos z herbatą, czekolada)
Jak zaznacza kardynał Grzegorz Ryś w swoim błogosławieństwie, w EDK ostatecznie chodzi o miłość, która pozwala zmierzyć się z trudnościami i spotkać Przyjaciela, który oddał życie za innych.