Ekorynek, nowy park i zielone przystanki. Skarżysko-Kamienna planuje zieloną rewolucję

Dawid Bąk
2026-03-12 10:53

Ekorynek na Kamiennej, zielone przystanki i rewitalizacja Plant – to nie tylko ambitne wizje, ale konkretne plany Skarżyska-Kamiennej. Miasto przygotowuje się do walki o ogromne dofinansowanie, które ma odmienić lokalny krajobraz i przygotować infrastrukturę na wyzwania współczesnego klimatu.

Skarżysko-Kamienna planuje zieloną rewolucję

Autor: UM Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Skarżysko-Kamienna stawia na ekologię. 20 milionów zł na walkę ze zmianami klimatu

10 marca w Urzędzie Miasta odbyło się kluczowe spotkanie konsultacyjne. Władze miasta, urzędnicy oraz mieszkańcy wspólnie dyskutowali o przyszłości projektu, który może przynieść Skarżysku inwestycje o wartości około 20 mln zł. Środki te miasto planuje pozyskać z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Spotkanie w Urzędzie Miasta, pokazało, że skarżyszczanie chcą mieć realny wpływ na swoje otoczenie. Podczas dyskusji padły konkretne propozycje, w tym sugestie dotyczące budowy niecek retencyjnych.

Skarżysko-Kamienna stawia na ekologię

Autor: UM Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Zielone Skarżysko. Główne cele projektu

Podczas prezentacji założeń projektu naczelnik Monika Kocia przedstawiła jego główne kierunki. Planowane działania skupiają się wokół trzech kluczowych celów. Pierwszy z nich to tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zielonych, które będą służyć mieszkańcom jako miejsca odpoczynku, rekreacji i spotkań. Wśród planowanych inwestycji znalazły się m.in.:

  • odnowa Plant wraz z modernizacją boiska, kortów, nasadzeniami zieleni oraz stworzeniem przestrzeni wypoczynkowej i górki saneczkowej;
  • budowa nowego parku w rejonie ulic Paryskiej, Torowej i Krasińskiego;
  • montaż zielonych przystanków w pięciu najbardziej uczęszczanych lokalizacjach;
  • zagospodarowanie terenu za Biblioteką Publiczną i utworzenie tam ogrodu literackiego.

Drugim celem projektu jest racjonalne zarządzanie wodami opadowymi. W tym zakresie planowana jest budowa zbiorników na deszczówkę przy dwóch placówkach oświatowych oraz przywrócenie funkcji retencyjnej zbiornika wodnego Bernatka.

Trzeci kierunek działań dotyczy ograniczania miejskich wysp ciepła. Jednym z najważniejszych elementów ma być zagospodarowanie części rynku na Kamiennej poprzez utworzenie skweru i przebudowę pozostałej części miejskiego targowiska, by zachowała ona swoją dotychczasową funkcję, ale zyskała zupełnie nowy wygląd.

Powstanie tam nowoczesny ekoryneczek – część terenu zostanie odbetonowana, pojawi się zielona przestrzeń parkowa, a sama strefa handlowa zostanie przebudowana. Planowane są hale targowe z panelami fotowoltaicznymi, zielone ściany oraz nasadzenia, które oddzielą targowisko od zabudowy mieszkalnej – wyjaśniała naczelnik Monika Kocia.

Skarżyko-Kamienna stawia na ekologię

Autor: UM Skarżysko-Kamienna/ Materiały prasowe

Zielona rewolucja w Skarżysku-Kamiennej. Ważny głos mieszkańców

Podczas spotkania, które odbyło się 10 marca, mieszkańcy zadawali pytania i zgłaszali swoje pomysły. Pojawiły się m.in. sugestie dotyczące rozwiązań retencyjnych. Przedstawiciele urzędu podkreślali, że obecnie omawiana jest koncepcja projektu, a szczegółowe rozwiązania będą konsultowane na kolejnych etapach, jeśli miastu uda się zdobyć dofinansowanie.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie i udział w spotkaniu konsultacyjnym. Zależy nam na tym, aby kierunki rozwoju miasta były wypracowywane wspólnie. Cieszy nas, że mieszkańcy chcą włączać się w rozmowę o planowanych inwestycjach i przyszłości Skarżyska – podkreśla Prezydent Skarżyska-Kamiennej Arkadiusz Bogucki.

