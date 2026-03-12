TOP Inwestycje 2026. Wiadukt w Starachowicach z szansą na prestiżowy tytuł

Inwestycja "Przejazd drogowy nad linią kolejową w Starachowicach” została zakwalifikowana do drugiego etapu konkursu TOP Inwestycje 2026 organizowanego przez Portal Samorządowy. Na stronie konkursu prezentowane są projekty, które wyróżniają się znaczeniem dla rozwoju lokalnych społeczności oraz poprawy infrastruktury. Spośród nich Rada Konsultacyjna wybierze dziesięciu laureatów. Trwa również głosowanie Czytelników, które potrwa do 7 kwietnia, do godz. 10:00. Inwestycja, która zdobędzie największą liczbę głosów, otrzyma nagrodę specjalną Czytelników Portalu Samorządowego.

Starachowicki wiadukt w konkursie TOP Inwestycje 2026

Budowa przejazdu nad linią kolejową to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Starachowicach. Rozwiązuje ona wieloletnie problemy komunikacyjne, upłynnia ruch i zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Nominacja w konkursie TOP Inwestycje to potwierdzenie, że Starachowice stawiają na nowoczesne i odważne rozwiązania inżynieryjne.

Jak wesprzeć Starachowice?Każdy głos ma znaczenie. Wszyscy mieszkańcy Starachowic, sympatycy miasta oraz osoby doceniające zmiany w infrastrukturze mają okazję oddać głos na starachowicki wiadukt.

Ważne informacje dla głosujących:

Gdzie: Strona internetowa Portalu Samorządowego (sekcja konkursowa TOP Inwestycje 2026).

Termin: Głosowanie trwa do 7 kwietnia 2026 r., do godziny 10:00.

Dlaczego starachowicki wiadukt wyróżnia się na tle regionu świętokrzyskiego?

Wiadukt stał się nowym symbolem nowoczesności, przyciągając wzrok swoją lekką konstrukcją i przemyślaną formą, która idealnie wpisuje się w krajobraz miasta. Największe wrażenie inwestycja robi jednak po zachodzie słońca. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu iluminacji, wiadukt staje się ozdobą Starachowic.

Wiadukt w Starachowicach Dolnych. Zdjęcia

Podświetlany wiadukt w Starachowicach

Przypomnijmy, że wiadukt został oddany do użytku w marcu 2025 roku. Na całej długości wybudowane zostały chodniki i ścieżki rowerowe. Powstały także zbiorniki retencyjne na wody deszczowe, łącznie osiem, które mają rozwiązać, problem zalewania tej części miasta. Przypomnijmy, iż budowa obiektu wymagała wyburzenia kilku budynków, w tym mieszkalnego wraz garażami i budynkami gospodarczymi, co wykonano w pierwszej kolejności wraz z wycinką drzew kolidujących z tą inwestycją.

W ramach tej inwestycji powstała też droga dojazdowa do budynku dawnego Archiwum Państwowego wraz z placem do zawracania, miejscami postojowymi i drogą manewrową. Realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dedykowanej rozwojowi stref przemysłowych. Ma pomóc rozwiązać problem korkującego się miasta, podnosząc przy tym jego atrakcyjność inwestycyjną.