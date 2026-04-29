Dlaczego Świętokrzyskie na Majówkę to dobry wybór?

Świętokrzyska Majówka to nie tylko propozycja dla poszukiwaczy spokoju, ale prawdziwy poligon wrażeń, gdzie historia rzymskich gladiatorów spotyka się z koncertami muzyki dawnej i kulinarnymi popisami gospodyń z kół gospodyń wiejskich. Jeśli zastanawiasz się, co robić w Świętokrzyskiem majówka 2026 roku zaskoczy Cię bogactwem wydarzeń, które wyrywają z rutyny i pozwalają poczuć autentyczny klimat regionu.

Świętokrzyskie od lat udowadnia, że jest jednym z najbardziej niedocenianych, a jednocześnie najbardziej zróżnicowanych kierunków na krótki wyjazd. To tutaj, na styku legend o czarownicach i surowej, przemysłowej historii, można jednego dnia podziwiać pokaz ptaków drapieżnych na zamkowych murach, a drugiego zajadać się tradycyjną parzybrodą na sandomierskim rynku. Region ten kusi brakiem pośpiechu i konkretnymi atrakcjami, które nie są jedynie wydmuszkami dla turystów, ale żywymi spotkaniami z tradycją i naturą. To idealny moment, by sprawdzić, jakie atrakcje Świętokrzyskie maj przygotował dla tych, którzy chcą czegoś więcej niż tylko spaceru po lesie.

Kulinarne serce regionu, czyli festiwale smaków w Tokarni i Sandomierzu

Prawdziwa podróż zawsze zaczyna się od talerza, a w tym roku majówka w regionie pachnie wyjątkowo intensywnie. Najważniejszym punktem na gastronomicznej mapie będzie bez wątpienia X Świętokrzyski Festiwal Smaków, który odbędzie się 2 i 3 maja w Parku Etnograficznym w Tokarni. Wyobraźcie sobie sto stoisk wypełnionych po brzegi miodami, serami, wędlinami i domowymi wypiekami, a wszystko to w otoczeniu zabytkowych chałup i wiatraków. Powietrze w skansenie nasycone będzie aromatem potraw przygotowywanych według receptur, o których pamiętają już tylko najstarsi mieszkańcy wsi. To nie jest zwykły jarmark; to finał konkursu „Smaki od pokoleń”, gdzie biesiada świętuje 50-lecie Muzeum Wsi Kieleckiej. Między kęsami tradycyjnego jadła będzie można obejrzeć poruszające przedstawienie „Skrzypek i tradycja” w wykonaniu aktorów Teatru Żydowskiego w Warszawie lub potańczyć przy dźwiękach Kapeli Heńka z Małogoszczy.

Jeśli jednak szukacie czegoś w bardziej miejskim, ale wciąż historycznym wydaniu, skierujcie się ku Wiśle. Sandomierska Majówka zamieni rynek królewskiego miasta w wielką kuchnię pod gołym niebem. 2 maja warto pojawić się tam na wydarzeniu „Parzybroda LIVE”, podczas którego będzie można nie tylko podglądać proces powstawania tej słynnej regionalnej potrawy, ale przede wszystkim wziąć udział w degustacji. Sandomierz w te dni tętni życiem — od strefy grillowej i chilloutu, przez warsztaty tworzenia własnych magnesów na lodówkę, aż po wieczorne koncerty, w tym energetyczny Tribute to MAANAM. Kiedy słońce zacznie chować się za wieżą Ratusza, Rynek Starego Miasta zmieni się w kino plenerowe, gdzie przy dźwiękach świerszczy będzie można obejrzeć film „Jutro idziemy do kina”

Rytm slow travel: Ciuchcia Ponidzie i uroki doliny Nidy

Gdy już nasycicie podniebienia, czas na zmianę tempa. Nic tak nie oddaje ducha „slow travel” jak Ciuchcia Ponidzie, czyli Świętokrzyska Kolejka Wąskotorowa. To jedna z najbardziej ikonicznych atrakcji Ponidzia, która pozwala spojrzeć na krajobraz z perspektywy pasażera podróżującego bez pośpiechu. 1 i 3 maja 2026 roku o godzinie 10:30 ze stacji Jędrzejów Wąskotorowy wyruszy skład, który zabierze pasażerów w sentymentalną podróż do Motkowic.

Dźwięk gwizdka parowozu odbijający się od wzgórz i miarowe sapanie lokomotywy to muzyka dla uszu każdego podróżnika. Trasa wiedzie przez malownicze pola i łąki doliny Nidy, gdzie zieleń majowej trawy wydaje się niemal nienaturalnie soczysta. Po przyjeździe do Motkowic organizatorzy zapewniają ognisko — wystarczy zabrać własny prowiant, by poczuć klimat dawnych, harcerskich wypraw. To doskonała okazja, by odłożyć telefon i po prostu patrzeć przez otwarte okna wagonu na przesuwający się leniwie świat. Powrót do Jędrzejowa planowany jest około godziny 15:15, co zostawia jeszcze mnóstwo czasu na wieczorne odkrywanie tajemnic Ponidzia.

Sam region Ponidzia to raj dla tych, którzy szukają spokoju. Po przejażdżce kolejką warto zajrzeć do Pińczowa, by zobaczyć Synagogę lub Kaplicę św. Anny, albo udać się do Wiślicy, gdzie Muzeum Archeologiczne kryje skarby z początków państwowości polskiej. Dla zmęczonych wędrówką idealnym przystankiem będą Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju lub Tężnia w Busku-Zdroju, gdzie można odetchnąć pełną piersią i zregenerować siły przed kolejnymi atrakcjami.

Rycerze, gladiatorzy i ptaki drapieżne. Historia na żywo

Świętokrzyskie zamki w majówkę nie śpią. Jeśli chcecie poczuć dreszcz emocji, Zamek Krzyżtopór w Ujeździe przygotował program, który przenosi w czasie o tysiące lat. 1 maja mury tej imponującej ruiny opanują rzymscy gladiatorzy. „Bogowie Areny” to nie tylko pokazy walk, ale cała podróż przez wieki, która wieczorem, o godzinie 21:00, kulminuje w nocnym zwiedzaniu zamku. Kolejne dni to turnieje łucznicze i pokazy rycerskie, które sprawiają, że surowe mury ożywają szczękiem oręża i okrzykami wojowników.

Równie intensywnie będzie na Zamku Królewskim w Chęcinach. Tutaj majówka ma dwa oblicza. 1 maja dominuje natura — panele edukacyjne o mieszkańcach lasów i wód łączą się z widowiskowymi pokazami ptaków drapieżnych, takimi jak sowy czy jastrzębie Harrisa. Można też usłyszeć sygnały myśliwskie grane na rogach, co w scenerii wysokich baszt brzmi niezwykle dostojnie. 2 maja zamek wypełni się dźwiękami muzyki dawnej w wykonaniu zespołów takich jak Vox Cantus czy Ars Nova. Osiem koncertów w ciągu dnia sprawia, że każdy krok po zamkowym dziedzińcu staje się spacerem przez historię muzyki.

Rodzinna przygoda i spotkanie z nowoczesnością

Dla tych, którzy podróżują z dziećmi, region przygotował ofertę, której nie da się zignorować. Bałtowski Kompleks Turystyczny na 1 i 2 maja wydłuża godziny pracy swoich atrakcji, oferując wieczorne sesje w Prehistorycznym Oceanarium czy szaleństwo w Jungle Jump aż do godziny 21:00. Nowością są Tuptozaury — dinozaury, które „żyją”, chodzą i wchodzą w interakcję z gośćmi, co dla najmłodszych jest przeżyciem niemal magicznym.

W Kielcach natomiast warto odwiedzić Ogród Botaniczny, który otwiera sezon wielką majówką za symboliczną opłatę. Gry terenowe, warsztaty plastyczne i tradycyjne ogniska to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć edukację z relaksem w otoczeniu tysięcy kwitnących roślin. A jeśli komuś mało techniki, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza na piknik „Vivat 3 Maja” z prezentacją klasycznych aut, salwami armatnimi i strefą gier.

Praktyczny poradnik majówkowicza

Planując wyjazd, warto pamiętać o kilku logistycznych szczegółach. Większość dużych atrakcji, jak Zamek w Chęcinach czy Zamek Krzyżtopór, jest otwarta w wydłużonych godzinach (nawet do 20:00), co pozwala uniknąć największych tłumów w południe. Bilety na Ciuchcię Ponidzie najlepiej zarezerwować online, ponieważ ich liczba w składzie jest ograniczona. Jeśli wybieracie się do Tokarni na Festiwal Smaków, przygotujcie się na to, że parkingi mogą być obłożone — warto przyjechać tuż po otwarciu o godzinie 12:00. Świętokrzyskie to region przyjazny dla zmotoryzowanych, ale wiele miejsc, jak Kielce czy Sandomierz, najlepiej zwiedzać pieszo, zostawiając auto na obrzeżach centrów.

To będzie majówka pełna kontrastów. Od ciszy rezerwatów przyrody po zgiełk rycerskich turniejów. Od powolnego tempa kolejki wąskotorowej po szybkie bicie serca podczas lotu tyrolką nad Kadzielnią w Kielcach. Świętokrzyskie nie prosi o uwagę — ono ją po prostu zdobywa konkretnymi przeżyciami, które zostają w pamięci na znacznie dłużej niż tylko do powrotu z długiego weekendu.