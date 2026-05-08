Gnojno. O tej świętokrzyskiej wsi słyszała cała Polska
Województwo świętokrzyskie pełne jest miast i wsi, których historia sięga niepamiętnych czasów. Miejscowości te słyną często ze swoich zabytków, produktów czy lokalnej kultury. Niektóre jednak trafiały na usta wielu z powodu swojej… nietypowej nazwy. Jedną z takich miejscowości jest miejscowość Gnojno w regionie świętokrzyskim.
Historia Gnojna sięga czasów rzymskich. Wioska leżała na bursztynowym szlaku, a grodzisko zostało założone przez osadników kultury łużyckiej. Pierwsza historyczna wzmianka datowana jest na 18 marca 1241 i dotyczy spalenia miejscowego kościoła przez Tatarów podczas bitwy pod Chmielnikiem, która faktycznie rozegrała się na polach wsi Glinka i Skadla, na wschód od Gnojna.
W Gnojnie zbudowano zbór ariański ufundowany przez wyznającą ideologię braci polskich rodzinę Gnoińskich. Zbór z portretem założyciela Jana Gnoińskiego zburzono całkowicie w 1945. Z arianizmem związana była również żona założyciela zboru, Janina Gnoińska Sienieńska herbu Rak.
Co warto zobaczyć w Gnojnie?
We wsi znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych
- kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela, z lat 1596–1598
- kostnica na cmentarzu kościelnym z XV w
- dwór z 2 poł. XVI w., przebudowany w XVII w. i w 1960,
- park z XIX w