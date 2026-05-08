Akwizgran to malutka wieś w Świętokrzyskiem

Miejscowość, której nazwa brzmi Akwizgran znajdziecie w regionie świętokrzyskim, a dokładnie w powiecie kieleckim w gminie Strawczyn. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Małogoskie. Wzmianki o tej miejscowości możemy znaleźć m.in w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Czytamy tam, że w 1827 Akwizgran był osadą liczącą 6 domów i zamieszkiwaną przez 28 mieszkańców. 60 lat później liczył tylko 7 mieszkańców, należał do dóbr Promnik. Dziś, jak udało nam się ustalić miejscowość liczy około 100 osób.

Wszystko wskazuje na to, że wioska powstała za sprawą kolonistów niemieckich. W akcje erekcyjnym kościoła w Strawczynie z 1628 roku wydanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Wężyka miejscowość występuje jako „Aqvisgrum”.

Akwizgran. Z Kielc dojedziesz tu w pół godziny

Przy trasie stoi stoi drogowskaz informujący, że do Akwizgranu tylko pół kilometra, a obok krzyż z kamienia pochodzący z 1908 roku. Jest to jedyny we wsi zabytek. Trudno przeczytać co jest na nim napisane,prawdopodobnie wykonawca nie znał dobrze języka polskiego. Fundator podpisany jest „S.T. ZE” modli się do upadającego pod ciężarem krzyża Jezusa Chrystusa o ratunek „w każdych przeciwnościach” i prosi, aby „w grzech nie upadł”, ale Jego naśladował.

Nazwa wsi Akwizgran zupełnie nie kojarzy się z Polską. Skąd pochodzi?

Niewiele jest źródeł opisujących tą małą wieś w województwie świętokrzyskim. Prezentujemy fragment jej dotyczący z Gazety Wyborczej.

Są jedynie przypuszczenia, że to za sprawą kolonistów niemieckich, którzy przed wiekami przybywali na ziemie polskie. Jako „Aqvisgrum” występuje w akcie erekcyjnym kościoła w Strawczynie wydanym w 1628 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Wężyka. Znajdował się wówczas w dobrach fundatora świątyni Krzysztofa Gawrońskiego herbu Rawa - czytamy.

Nietypowe nazwy miejscowości w Świętokrzyskiem

Poza Akwizgranem w województwie świętokrzyskim spotkamy też miejscowość Włochy. To mała wioska nieopodal Pińczowa. Jej nazwa często budzi uśmiech na twarzy, ponieważ jak twierdzą niektórzy nie trzeba wyjeżdżać z Polski, aby znaleźć się we Włoszech. Mowa o wiosce Włochy, która ma bardzo ciekawą historię. Jej nazwa wzięła się od uchodźców, którzy znaleźli tam schronienie w XVI wieku. Wieś Włochy powstała około 1560 r. na terenie będącym własnością Mikołaja Oleśnickiego. Pomyślana została jako kolonia dla uchodźców wyznaniowych, którym dziedzic Pińczowa udzielał schronienia i opieki. Ponieważ przybysze z Italii byli zdecydowanie najliczniejsi, toteż od ich nacji wzięła się nazwa Włochy. Cudzoziemcy trudnili się górnictwem kamienia i jego obróbką w warsztatach kamieniarsko-artystycznych.

