Gorący wieczór nad Lubianką. Awantura polsko-ukraińskiej młodzieży, w ruch poszło ostre narzędzie!

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-06-27 23:27

To miał być kolejny spokojny, letni wieczór nad starachowickim zalewem Lubianka. Zamiast tego popularne miejsce wypoczynku zamieniło się w scenę dramatycznych wydarzeń. W sobotni wieczór, tuż po godzinie 22:00, między grupami młodych ludzi wybuchła gwałtowna kłótnia, która szybko przerodziła się w krwawą bójkę. Na miejscu natychmiast zaroiło się od służb ratunkowych.

Krwawy finał nad wodą?

Wszystko zaczęło się od słownej utarczki między młodymi obywatelami Polski i Ukrainy, którzy spędzali czas nad zalewem. Emocje szybko wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. W pewnym momencie doszło do regularnej bójki.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy jeden z uczestników wyciągnął ostre narzędzie. W trakcie szamotaniny zadał cios, który ranił jednego z nastolatków.

Służby w akcji. Syreny nad zalewem

Świadkowie zdarzenia natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Skala zgłoszenia sprawiła, że na miejsce skierowano potężne siły:

  • Kilka radiowozów policji, które błyskawicznie zabezpieczyły teren i wkroczyły do akcji, by rozdzielić agresywnych napastników.
  • Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), który udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu.
Radiowozy policyjne z włączonymi syrenami na parkingu przy zalewie Lubianka, w tle zgromadzeni ludzie po bójce polsko-ukraińskiej młodzieży. Więcej szczegółów o incydencie, gdzie w ruch poszło ostre narzędzie, przeczytasz na naszym portalu.
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Co było powodem agresji? Na to pytanie odpowiedź starają się teraz znaleźć starachowiccy policjanci. Funkcjonariusze pracują na miejscu zdarzenia, zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków oraz ustalają tożsamość wszystkich osób biorących udział w awanturze. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko policja opublikuje oficjalny komunikat dotyczący zatrzymań i zarzutów dla prowodyrów bójki.

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