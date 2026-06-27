Krwawy finał nad wodą?

Wszystko zaczęło się od słownej utarczki między młodymi obywatelami Polski i Ukrainy, którzy spędzali czas nad zalewem. Emocje szybko wzięły górę nad zdrowym rozsądkiem. W pewnym momencie doszło do regularnej bójki.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy jeden z uczestników wyciągnął ostre narzędzie. W trakcie szamotaniny zadał cios, który ranił jednego z nastolatków.

Służby w akcji. Syreny nad zalewem

Świadkowie zdarzenia natychmiast zaalarmowali służby ratunkowe. Skala zgłoszenia sprawiła, że na miejsce skierowano potężne siły:

Kilka radiowozów policji, które błyskawicznie zabezpieczyły teren i wkroczyły do akcji, by rozdzielić agresywnych napastników.

które błyskawicznie zabezpieczyły teren i wkroczyły do akcji, by rozdzielić agresywnych napastników. Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), który udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu.

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Co było powodem agresji? Na to pytanie odpowiedź starają się teraz znaleźć starachowiccy policjanci. Funkcjonariusze pracują na miejscu zdarzenia, zabezpieczają ślady, przesłuchują świadków oraz ustalają tożsamość wszystkich osób biorących udział w awanturze. Do sprawy będziemy wracać, gdy tylko policja opublikuje oficjalny komunikat dotyczący zatrzymań i zarzutów dla prowodyrów bójki.