Groził siekierą i nożem 12-letniemu Ukraińcowi. Areszt po ataku w Starachowicach

Atak na 12-latka z Ukrainy w Starachowicach

Śledczy nie mają wątpliwości, że powodem agresywnego zachowania była przynależność narodowościowa pokrzywdzonego chłopca. Policjanci zareagowali błyskawicznie – podejrzany został zatrzymany bezpośrednio po zdarzeniu. W trakcie przeszukania funkcjonariusze ujawnili przy nim nóż. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć do ataku doszło w jednym ze sklepów przy ulicy Prądzyńskiego w Starachowicach.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 7 października w jednym ze sklepów na terenie Starachowic. Policjanci interweniowali w związku z incydentem, podczas którego 61-letni mężczyzna miał grozić 12-letniemu chłopcu. Mężczyzna był nietrzeźwy i został zatrzymany. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres dwóch miesięcy - powiedziała nam Klaudia Saramak ze starachowickiej policji.

Przyznanie się do winy i wniosek o tymczasowy areszt

Po doprowadzeniu do prokuratury mężczyźnie przedstawiono zarzuty. Podczas przesłuchania podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które obecnie podlegają dalszej weryfikacji procesowej.

Z uwagi na ujawnione w sprawie okoliczności prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, a Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu października wniosek ten uwzględnił. Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności - informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Incydenty na tle narodowościowym w Świętokrzyskiem

W województwie świętokrzyskim w ostatnim czasie doszło do kilku incydentów dyskryminacyjnych nakierowanych na obywateli Ukrainy. Do niepokojących zdarzeń dochodzi zarówno w stolicy regionu, jak i w mniejszych miejscowościach. Przykładem takiej agresji jest m. in. incydent z Kielc, gdzie 54-latek i 46-latka usłyszeli zarzuty za wulgarne znieważanie na tle narodowościowym oraz uporczywe nękanie obywateli Ukrainy. Z kolei nad zalewem Lubianka w Starachowicach doszło do ataku fizycznego i publicznego znieważenia obcokrajowców, co Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakwalifikowała jako napaść na tle rasowym i narodowościowym. Do kolejnego aktu wandalizmu doszło również w Wąchocku. Na zaparkowanym samochodzie, należącym do obywatelki Ukrainy pojawił się namalowany przez nieznanego sprawcę napis „UPA”.