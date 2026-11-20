Porządki w urzędowych spisach. Skąd decyzja o zmianach?

Projekt rozporządzenia MSWiA opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji i skierowano do pilnego opiniowania oraz konsultacji. Wszystkie proponowane korekty powstały na bezpośredni wniosek rad gmin.

Samorządy dążą do uporządkowania urzędowych spisów i usunięcia nazw części miejscowości, które nie funkcjonują w codziennym użyciu, nie mają mieszkańców i nie występują w ewidencjach. Wykreślenie urzędowej nazwy danej części wsi czy miasta nie oznacza likwidacji samej miejscowości macierzystej – wsie i miasta zachowują swoją tożsamość oraz granice.

Pod względem liczby wnioskowanych zniesień nazw województwo świętokrzyskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce. Wynik 35 znoszonych nazw ustępuje jedynie województwu kujawsko-pomorskiemu, gdzie przewidziano wykreślenie 65 pozycji.

Busko-Zdrój na czele listy. Aż 31 nazw idzie do wykreślenia

Głównym centrum zmian w Świętokrzyskiem jest gmina Busko-Zdrój. To stamtąd pochodzi aż 31 z 35 wszystkich wniosków złożonych w całym województwie. W skali kraju więcej zmian w tej kategorii zaplanowano jedynie w gminie Chodecz w województwie kujawsko-pomorskim (49 zmian).

W gminie Busko-Zdrój z urzędowego spisu mają zniknąć m.in. takie nazwy jak Adolfów (część wsi Baranów), Kończyny (część wsi Kameduły), Gonszczołowizna (część wsi Janina) czy Kolarzówka (część wsi Bronina). Projekt obejmuje również zniesienie urzędowych nazw dotyczących obszaru samego miasta Busko-Zdrój: Pod Szpitalem, Za Szkołą oraz Za Szosą.

Zmiany w powiecie kieleckim

Pozostałe 4 propozycje zniesienia nazw z województwa świętokrzyskiego dotyczą powiatu kieleckiego:

Gmina Nowa Słupia przewidziano zniesienie 3 nazw – Muliszki (część wsi Bartoszowiny) oraz Nowy Cząstków i Osiedle Stare (części wsi Sosnówka).

przewidziano zniesienie 3 nazw – (część wsi Bartoszowiny) oraz (części wsi Sosnówka). Gmina Pierzchnica wykreślona zostanie 1 nazwa – Folwark (część wsi Czarna).

Pełny wykaz 35 znoszonych nazw w województwie świętokrzyskim

Poniżej znajduje się kompletne zestawienie wszystkich 35 urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu województwa świętokrzyskiego, które zgodnie z projektem rozporządzenia MSWiA mają zostać zniesione od 1 stycznia 2027 roku.

Powiat buski

Gmina Busko-Zdrój (31 nazw)

Adolfów – część wsi Baranów Antonin – część wsi Szaniec Błonie – część wsi Skotniki Małe Dobrowoda Poduchowna – część wsi Dobrowoda Dobrowoda Poduchowna Druga – część wsi Dobrowoda Dobrowoda Poduchowna Pierwsza – część wsi Dobrowoda Gonszczołowizna – część wsi Janina Górka – część wsi Skotniki Małe Górka – część wsi Zwierzyniec Górki – część wsi Kostki Duże Irenin – część wsi Galów Janina Poduchowna – część wsi Janina Kolarzówka – część wsi Bronina Kończyny – część wsi Kameduły Koral – część wsi Pęczelice Marianów – część wsi Żerniki Górne Nowa Wygoda – część wsi Elżbiecin Nowe Owczary – część wsi Owczary Nowy Bilczów – część wsi Bilczów Ogonów – część wsi Widuchowa Osady Radzanowskie – część wsi Radzanów Pod Szpitalem – część miasta Busko-Zdrój Porębina-Wieczorków – część wsi Janina Radejówka – część wsi Żerniki Górne Śpiewakówka – część wsi Skotniki Duże Tomasiewiczówka – część wsi Bronina Wymysłów – część wsi Skotniki Duże Za Szkołą – część miasta Busko-Zdrój Za Szosą – część miasta Busko-Zdrój Zamogilec – część wsi Żerniki Górne Żerniki Górne-Kolonia – część wsi Żerniki Górne

Powiat kielecki

Gmina Nowa Słupia (3 nazwy)

Muliszki – część wsi Bartoszowiny Nowy Cząstków – część wsi Sosnówka Osiedle Stare – część wsi Sosnówka

Gmina Pierzchnica (1 nazwa)