Porządki w urzędowych spisach. Skąd decyzja o zmianach?
Projekt rozporządzenia MSWiA opublikowano w Rządowym Centrum Legislacji i skierowano do pilnego opiniowania oraz konsultacji. Wszystkie proponowane korekty powstały na bezpośredni wniosek rad gmin.
Samorządy dążą do uporządkowania urzędowych spisów i usunięcia nazw części miejscowości, które nie funkcjonują w codziennym użyciu, nie mają mieszkańców i nie występują w ewidencjach. Wykreślenie urzędowej nazwy danej części wsi czy miasta nie oznacza likwidacji samej miejscowości macierzystej – wsie i miasta zachowują swoją tożsamość oraz granice.
Pod względem liczby wnioskowanych zniesień nazw województwo świętokrzyskie znalazło się na drugim miejscu w Polsce. Wynik 35 znoszonych nazw ustępuje jedynie województwu kujawsko-pomorskiemu, gdzie przewidziano wykreślenie 65 pozycji.
Busko-Zdrój na czele listy. Aż 31 nazw idzie do wykreślenia
Głównym centrum zmian w Świętokrzyskiem jest gmina Busko-Zdrój. To stamtąd pochodzi aż 31 z 35 wszystkich wniosków złożonych w całym województwie. W skali kraju więcej zmian w tej kategorii zaplanowano jedynie w gminie Chodecz w województwie kujawsko-pomorskim (49 zmian).
W gminie Busko-Zdrój z urzędowego spisu mają zniknąć m.in. takie nazwy jak Adolfów (część wsi Baranów), Kończyny (część wsi Kameduły), Gonszczołowizna (część wsi Janina) czy Kolarzówka (część wsi Bronina). Projekt obejmuje również zniesienie urzędowych nazw dotyczących obszaru samego miasta Busko-Zdrój: Pod Szpitalem, Za Szkołą oraz Za Szosą.
Zmiany w powiecie kieleckim
Pozostałe 4 propozycje zniesienia nazw z województwa świętokrzyskiego dotyczą powiatu kieleckiego:
- Gmina Nowa Słupia przewidziano zniesienie 3 nazw – Muliszki (część wsi Bartoszowiny) oraz Nowy Cząstków i Osiedle Stare (części wsi Sosnówka).
- Gmina Pierzchnica wykreślona zostanie 1 nazwa – Folwark (część wsi Czarna).
Pełny wykaz 35 znoszonych nazw w województwie świętokrzyskim
Poniżej znajduje się kompletne zestawienie wszystkich 35 urzędowych nazw miejscowości i ich części z terenu województwa świętokrzyskiego, które zgodnie z projektem rozporządzenia MSWiA mają zostać zniesione od 1 stycznia 2027 roku.
Powiat buski
Gmina Busko-Zdrój (31 nazw)
- Adolfów – część wsi Baranów
- Antonin – część wsi Szaniec
- Błonie – część wsi Skotniki Małe
- Dobrowoda Poduchowna – część wsi Dobrowoda
- Dobrowoda Poduchowna Druga – część wsi Dobrowoda
- Dobrowoda Poduchowna Pierwsza – część wsi Dobrowoda
- Gonszczołowizna – część wsi Janina
- Górka – część wsi Skotniki Małe
- Górka – część wsi Zwierzyniec
- Górki – część wsi Kostki Duże
- Irenin – część wsi Galów
- Janina Poduchowna – część wsi Janina
- Kolarzówka – część wsi Bronina
- Kończyny – część wsi Kameduły
- Koral – część wsi Pęczelice
- Marianów – część wsi Żerniki Górne
- Nowa Wygoda – część wsi Elżbiecin
- Nowe Owczary – część wsi Owczary
- Nowy Bilczów – część wsi Bilczów
- Ogonów – część wsi Widuchowa
- Osady Radzanowskie – część wsi Radzanów
- Pod Szpitalem – część miasta Busko-Zdrój
- Porębina-Wieczorków – część wsi Janina
- Radejówka – część wsi Żerniki Górne
- Śpiewakówka – część wsi Skotniki Duże
- Tomasiewiczówka – część wsi Bronina
- Wymysłów – część wsi Skotniki Duże
- Za Szkołą – część miasta Busko-Zdrój
- Za Szosą – część miasta Busko-Zdrój
- Zamogilec – część wsi Żerniki Górne
- Żerniki Górne-Kolonia – część wsi Żerniki Górne
Powiat kielecki
Gmina Nowa Słupia (3 nazwy)
- Muliszki – część wsi Bartoszowiny
- Nowy Cząstków – część wsi Sosnówka
- Osiedle Stare – część wsi Sosnówka
Gmina Pierzchnica (1 nazwa)
- Folwark – część wsi Czarna