Sunshine Lubianka Festival 2026. Pokazy, tancerki i strefy dla rodzin

Impreza tętni życiem już od godzin popołudniowych. Na uczestników czekają specjalne strefy rozrywkowe, w których nikt nie może się nudzić. Ogromne wrażenie na publiczności robią widowiskowe pokazy akrobatyczne dziewczynek na szarfach z grupy Przestrzeń Lotu. Atmosferę na scenie dodatkowo podgrzewają energetyczne tancerki z grupy Euforia Dance Show.

Głównymi gatunkami, które pojawiają się podczas Sunshine Lubianka Festival, są house, trance i melodic techno. Wstęp na imprezę jak co roku jest wolny” – przypomina organizator wydarzenia, Łukasz Świstak.

Sunshine Lubianka Festival 2026. Kto rozgrzewa dzisiejszą scenę?

Muzyczny maraton trwa od lżejszych, popołudniowych bitów i płynnie przechodzi w głębokie, hipnotyzujące brzmienia, które po zmroku rozbłysną w pełnej oprawie świetlnej. Gwiazdą tegorocznej edycji jest obiecujący na polskim i zagranicznym rynku duet Melozz, którego znakiem rozpoznawczym są występy w charakterystycznych, zabawnych czapkach z Pacmana.

Na festiwalowej scenie prezentuje się pełny skład czołowych artystów z całej Polski:

PLAY

INSPIRE

PAVLO

ELMO

JACKOB ROENALD

REBORN SOUND SYSTEM

ARCTIC MOON

LUKE DAVIS

MELOOZ

O północy impreza przeniesie się do pobliskiej Promenady R3, gdzie zabawa potrwa do białego rana.

Sunshine Lubianka 2026. Klubowe granie w Starachowicach

Dołącz do nas i poczuj tę energię na własnej skórze. Wpadaj ze znajomymi lub całą rodziną do amfiteatru Lubianka w Starachowicach, gdzie właśnie trwa najlepsza klubowa impreza tego lata w regionie. Czekają na Ciebie niesamowite pokazy akrobatyczne, taneczne show oraz dziewięć godzin bezkompromisowej muzyki elektronicznej od topowych polskich artystów. Basy niosą się nad zalewem, a wstęp jest całkowicie bezpłatny – nie zwlekaj, pakuj ekipę i melduj się pod sceną - zachęcają organizatorzy.