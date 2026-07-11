Starachowicka Lubianka wibruje w rytm basów. Trwa 4. edycja Sunshine Lubianka Festival

Dawid Bąk
2026-07-11 19:18

Amfiteatr Lubianka w Starachowicach na dziewięć godzin zamienił się dziś w absolutną stolicę muzyki klubowej województwa świętokrzyskiego. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival właśnie trwa pod gołym niebem, przyciągając tłumy fanów elektroniki oraz całe rodziny szukające idealnego sposobu na spędzenie tej lipcowej soboty.

Sunshine Lubianka Festival 2026. Pokazy, tancerki i strefy dla rodzin

Impreza tętni życiem już od godzin popołudniowych. Na uczestników czekają specjalne strefy rozrywkowe, w których nikt nie może się nudzić. Ogromne wrażenie na publiczności robią widowiskowe pokazy akrobatyczne dziewczynek na szarfach z grupy Przestrzeń Lotu. Atmosferę na scenie dodatkowo podgrzewają energetyczne tancerki z grupy Euforia Dance Show.

Głównymi gatunkami, które pojawiają się podczas Sunshine Lubianka Festival, są house, trance i melodic techno. Wstęp na imprezę jak co roku jest wolny” – przypomina organizator wydarzenia, Łukasz Świstak.

Sunshine Lubianka Festival 2026. Kto rozgrzewa dzisiejszą scenę?

Muzyczny maraton trwa od lżejszych, popołudniowych bitów i płynnie przechodzi w głębokie, hipnotyzujące brzmienia, które po zmroku rozbłysną w pełnej oprawie świetlnej. Gwiazdą tegorocznej edycji jest obiecujący na polskim i zagranicznym rynku duet Melozz, którego znakiem rozpoznawczym są występy w charakterystycznych, zabawnych czapkach z Pacmana.

Na festiwalowej scenie prezentuje się pełny skład czołowych artystów z całej Polski:

  • PLAY
  • INSPIRE
  • PAVLO
  • ELMO
  • JACKOB ROENALD
  • REBORN SOUND SYSTEM
  • ARCTIC MOON
  • LUKE DAVIS
  • MELOOZ

O północy impreza przeniesie się do pobliskiej Promenady R3, gdzie zabawa potrwa do białego rana.

Sunshine Lubianka 2026. Klubowe granie w Starachowicach

Dołącz do nas i poczuj tę energię na własnej skórze. Wpadaj ze znajomymi lub całą rodziną do amfiteatru Lubianka w Starachowicach, gdzie właśnie trwa najlepsza klubowa impreza tego lata w regionie. Czekają na Ciebie niesamowite pokazy akrobatyczne, taneczne show oraz dziewięć godzin bezkompromisowej muzyki elektronicznej od topowych polskich artystów. Basy niosą się nad zalewem, a wstęp jest całkowicie bezpłatny – nie zwlekaj, pakuj ekipę i melduj się pod sceną - zachęcają organizatorzy.

Ludzie na trybunach amfiteatru w Starachowicach podczas Sunshine Lubianka Festival. O imprezie pisze Eska Starachowice.
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