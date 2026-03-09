Historyczny sukces Starachowic: Prezydent Marek Materek podpisał umowę na rekordowe miliony ze Szwajcarii

Największy projekt w historii miasta

Pozyskane środki to najwyższe jednostkowe dofinansowanie, jakie kiedykolwiek udało się zdobyć Starachowicom w ramach jednego programu. Sukces jest tym większy, że starachowicki wniosek zajął wysokie 9. miejsce na liście rankingowej, pokonując ponad sto innych miast z całej Polski.

Prezydent Marek Materek podkreśla, że choć projekt był niezwykle trudny do przygotowania, jego realizacja realnie zmieni jakość życia mieszkańców. „To projekt wieloobszarowy, który łączy inwestycje w infrastrukturę z działaniami społecznymi i edukacyjnymi” – zaznaczają władze miasta

Na co zostaną wydane szwajcarskie miliony?

Program obejmuje szeroki wachlarz działań, od nowoczesnej edukacji po bezpieczeństwo

Rewolucja w szkołach. W czterech szkołach podstawowych (nr 1, 9, 10 i 13) powstaną nowoczesne pracownie typu „star lab”. Planowane są zajęcia z programowania i informatyki, a w szkołach średnich (ZSZ nr 2 i 3) wprowadzenie modelu kształcenia dualnego we współpracy z lokalnymi pracodawcami.

Dlaczego to takie ważne?

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych i wsparcie miast, które tracą swoje funkcje. Dla Starachowic to kolejna szansa po sukcesach związanych z funduszami norweskimi.Warto dodać, że to nie koniec dobrych wieści dla miasta – prezydent Marek Materek niedawno informował również o pozyskaniu kolejnych 90 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na tzw. „zielono-niebieską infrastrukturę”. Sumując te środki, Starachowice wchodzą w fazę bezprecedensowego rozwoju, który zmieni oblicze wielu osiedli i instytucji.

Wsparcia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, oprócz Starachowic, udzielono 18 innym ośrodkom miejskim, które znalazły się w gronie finalistów naboru. Pełna lista miast-finalistów, z którymi zarekomendowano podpisanie umów o dofinansowanie, obejmuje następujące miejscowości:

Tarnów,

Dębica,

Siemianowice Śląskie,

Chodzież,

Jasło,

Grudziądz,

Włocławek,

Kraśnik,

Słupsk,

Gniezno,

Hrubieszów,

Ostrołęka,

Kędzierzyn-Koźle,

Końskie,

Krosno,

Hajnówka,

Jarosław,

Ciechanów

Dodatkowo utworzono listę rezerwową, na której znalazło się 5 miast: Świętochłowice, Żagań, Nowa Sól, Konin oraz Sandomierz. Miasta te mają szansę na otrzymanie funduszy, jeżeli w projektach realizowanych przez 19 finalistów pojawią się oszczędności.

Wszystkie te ośrodki to średniej wielkości miasta, które zostały zakwalifikowane jako tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub zagrożone taką utratą,. Każdy z finalistów zawnioskował o kwoty sięgające od kilkudziesięciu milionów złotych (od 51 mln zł do ponad 80 mln zł) na projekty mające poprawić jakość życia mieszkańców i zatrzymać ich odpływ do większych aglomeracji.