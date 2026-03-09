Historyczny sukces Starachowic: Prezydent Marek Materek podpisał umowę na rekordowe miliony ze Szwajcarii

Historyczny sukces Starachowic! Prezydent Marek Materek podpisał umowę na ponad 77 milionów złotych

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-03-09 13:34

To historyczny moment dla Starachowic. Prezydent miasta Marek Materek, w obecności Ambasadora Szwajcarii Fabrice’a Fillieza, podpisał z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz umowę na gigantyczne dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Do kasy miasta trafi ponad 77 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na realizację wielowątkowego projektu pod nazwą „AkTYwne Miasto. Razem dla rozwoju Starachowic”

Historyczny sukces Starachowic! Prezydent Marek Materek podpisał umowę na ponad 77 milionów złotych

i

Autor: Marek Materek/ Facebook Historyczny sukces Starachowic! Prezydent Marek Materek podpisał umowę na ponad 77 milionów złotych

Największy projekt w historii miasta

Pozyskane środki to najwyższe jednostkowe dofinansowanie, jakie kiedykolwiek udało się zdobyć Starachowicom w ramach jednego programu. Sukces jest tym większy, że starachowicki wniosek zajął wysokie 9. miejsce na liście rankingowej, pokonując ponad sto innych miast z całej Polski.

Prezydent Marek Materek podkreśla, że choć projekt był niezwykle trudny do przygotowania, jego realizacja realnie zmieni jakość życia mieszkańców. „To projekt wieloobszarowy, który łączy inwestycje w infrastrukturę z działaniami społecznymi i edukacyjnymi” – zaznaczają władze miasta

Polecany artykuł:

Miliony ze Szwajcarii dla Starachowic. Kolejny krok w stronę rozwoju miasta

Na co zostaną wydane szwajcarskie miliony?

Program obejmuje szeroki wachlarz działań, od nowoczesnej edukacji po bezpieczeństwo

  • Rewolucja w szkołach. W czterech szkołach podstawowych (nr 1, 9, 10 i 13) powstaną nowoczesne pracownie typu „star lab”. Planowane są zajęcia z programowania i informatyki, a w szkołach średnich (ZSZ nr 2 i 3) wprowadzenie modelu kształcenia dualnego we współpracy z lokalnymi pracodawcami.
  • Bezpieczniejsze miasto. Ponad 8 milionów złotych zostanie zainwestowane w rozbudowę monitoringu miejskiego. Na ulicach pojawi się ponad 200 nowych kamer, a straż miejska otrzyma mobilne centra nadzoru.
  • Wielkie inwestycje infrastrukturalne. Ponad 50 milionów złotych trafi na zadania budowlane. Najważniejszym z nich jest budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wiosennej wraz z trzema zbiornikami retencyjnymi, co pozwoli odwodnić 100 hektarów terenu.
  • Ekologia i rekreacja. Przy Szkole Podstawowej nr 11 powstaną nowe tereny zielone ze ścieżkami sensorycznymi i altanami do lekcji na świeżym powietrzu za kwotę 10 milionów złotych. Budynek szkoły zostanie również wyposażony w instalację fotowoltaiczną.
  • Wsparcie dla biznesu i NGO. Planowana jest kampania promocyjna „Made in Starachowice” oraz modernizacja Centrum Przedsiębiorczości. Z kolei w Centrum Kreatywności Pałacyk powstanie przestrzeń wsparcia dla organizacji pozarządowych i lokalnych liderów
Starachowice Radio ESKA Google News

Dlaczego to takie ważne?

Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych i wsparcie miast, które tracą swoje funkcje. Dla Starachowic to kolejna szansa po sukcesach związanych z funduszami norweskimi.Warto dodać, że to nie koniec dobrych wieści dla miasta – prezydent Marek Materek niedawno informował również o pozyskaniu kolejnych 90 milionów złotych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na tzw. „zielono-niebieską infrastrukturę”. Sumując te środki, Starachowice wchodzą w fazę bezprecedensowego rozwoju, który zmieni oblicze wielu osiedli i instytucji.

Wsparcia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, oprócz Starachowic, udzielono 18 innym ośrodkom miejskim, które znalazły się w gronie finalistów naboru. Pełna lista miast-finalistów, z którymi zarekomendowano podpisanie umów o dofinansowanie, obejmuje następujące miejscowości:

  • Tarnów,
  • Dębica,
  • Siemianowice Śląskie,
  • Chodzież,
  • Jasło,
  • Grudziądz,
  • Włocławek,
  • Kraśnik,
  • Słupsk,
  • Gniezno,
  • Hrubieszów,
  • Ostrołęka,
  • Kędzierzyn-Koźle,
  • Końskie,
  • Krosno,
  • Hajnówka,
  • Jarosław,
  • Ciechanów

Dodatkowo utworzono listę rezerwową, na której znalazło się 5 miast: Świętochłowice, Żagań, Nowa Sól, Konin oraz Sandomierz. Miasta te mają szansę na otrzymanie funduszy, jeżeli w projektach realizowanych przez 19 finalistów pojawią się oszczędności.

Wszystkie te ośrodki to średniej wielkości miasta, które zostały zakwalifikowane jako tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub zagrożone taką utratą,. Każdy z finalistów zawnioskował o kwoty sięgające od kilkudziesięciu milionów złotych (od 51 mln zł do ponad 80 mln zł) na projekty mające poprawić jakość życia mieszkańców i zatrzymać ich odpływ do większych aglomeracji.

Historyczny sukces Starachowic: Prezydent Marek Materek podpisał umowę na rekordowe miliony ze Szwajcarii

i

Autor: Marek Materek/ Facebook Historyczny sukces Starachowic: Prezydent Marek Materek podpisał umowę na rekordowe miliony ze Szwajcarii
Starachowice
szwajcaria
fundusze europejskie