Idzie pieszo do Warszawy z lampą naftową. W Starachowicach Mikołaja Lange przywitano gorącą pomidorówką

Talerz gorącej pomidorówki i chwila oddechu w Starachowicach

Wędrując ze swojego domu w Nowicy w gminie Uście Gorlickie, Mikołaj Lange musi pokonać ogromny dystans. Każdy kilometr to spory wysiłek fizyczny, dlatego niezwykle ważne są przystanki na trasie.

Podczas przejścia przez Starachowice piechur odwiedził Urząd Miejski. W swoim gabinecie przyjął go prezydent Starachowic, a na stół trafiła domowa zupa pomidorowa. Poziom energii szybko skoczył w górę, a krótkie spotkanie stało się okazją do rozmowy o celu całej misji. Byliśmy na miejscu w gabinecie Prezydenta Materka [VIDEO]

Dlaczego Mikołaj idzie do Warszawy? Pałac Prezydencki i lampa naftowa

Niezwykły marsz wystartował w sobotę, 14 listopada, spod Urzędu Gminy Sękowa. Mikołaj Lange planuje dotrzeć do Warszawy we wtorek, 17 listopada. Jego celem jest Pałac Prezydencki, gdzie chce osobiście przekazać lampę naftową Pierwszej Damie RP Marcie Nawrockiej.

Lampa naftowa – tradycyjny symbol nawiązujący do dziedzictwa Beskidu Niskiego – pełni w tej trasie rolę „Światełka dla Nikoli Woźniak”

7 milionów złotych na leczenie w USA i walcząca Nikola

Za tą wyczerpującą trasą stoi historia 4-letniej Nikoli Woźniak. Dziewczynka choruje na zespół Retta, czyli rzadką i bardzo ciężką chorobę neurologiczną, która wymaga ciągłej opieki oraz intensywnej rehabilitacji.

Głównym celem wyzwania jest wsparcie zbiórki na innowacyjne leczenie dziewczynki w Stanach Zjednoczonych. Koszt terapii szacowany jest na około 7 milionów złotych. Każdy, kto chce pomóc, może dołożyć swoją cegiełkę poprzez zbiórkę na portalu Siepomaga https://www.siepomaga.pl/swiatelko-dla-nikolki

Apel o domy wytchnieniowe dla rodziców

Pieszy marsz do stolicy ma jeszcze drugi, równie istotny wymiar społeczny. Mikołaj Lange chce zwrócić uwagę na codzienność rodziców oraz opiekunów dzieci z ciężkimi niepełnosprawnościami.

Ciągła opieka nad chorym dzieckiem oznacza całodobową gotowość i brak możliwości wypoczynku. Dlatego piechur głośno apeluje o tworzenie tzw. domów wytchnieniowych. To miejsca, w których wyczerpani rodzice mogliby na pewien czas powierzyć swoje dzieci pod opiekę specjalistów, by samemu odzyskać siły.

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Każdy kilometr tej trasy to przypomnienie, że nawet pojedynczy człowiek niosący małe światło może nagłośnić sprawy najważniejsze.