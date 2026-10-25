Nocny wypadek w Brzozowej. BMW wypadło z drogi
Do wypadku doszło dziś po godzinie 4.00 rano. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, młody kierowca stracił panowanie nad samochodem, zjechał do rowu, a następnie dachował.
17-latek miał 1,2 promila alkoholu
Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Wynik badania wykazał, że nastolatek miał w organizmie 1,2 promila alkoholu.
Kierujący pojazdem marki BMW, 17 letni mężczyzna stracił nad nim panowanie, następnie wjechał do rowu gzie pojazd dachował - relacjonuje st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. 17 latek został poddany badaniu na stan trzeźwości, okazało się, że ma 1, 2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. BMW podróżowały trzy osoby. Za kierownicą siedział 17-latek, a pasażerowie mieli 19 i 25 lat. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala.
Dokładne okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez funkcjonariuszy.