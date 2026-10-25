Świętokrzyskie. 17-latek za kierownicą BMW pod wpływem alkoholu. Auto dachowało, 3 osoby w szpitalu

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-25 10:59

Trzy młode osoby trafiły do szpitala po nocnym wypadku w miejscowości Brzozowa, w gminie Tarłów (woj.świętokrzyskie). Za kierownicą BMW siedział 17-latek, który był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,2 promila. Samochód wypadł z drogi i dachował. Policja ustala dokładne okoliczności zdarzenia.

Nocny wypadek w Brzozowej. BMW wypadło z drogi

Do wypadku doszło dziś po godzinie 4.00 rano. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, młody kierowca stracił panowanie nad samochodem, zjechał do rowu, a następnie dachował.

Nocny wypadek w Brzozowej. BMW wypadło z drogi
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17-latek miał 1,2 promila alkoholu

Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego. Wynik badania wykazał, że nastolatek miał w organizmie 1,2 promila alkoholu.

Kierujący pojazdem marki BMW, 17 letni mężczyzna stracił nad nim panowanie, następnie wjechał do rowu gzie pojazd dachował - relacjonuje st. asp. Katarzyna Czesna-Wójcik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. 17 latek został poddany badaniu na stan trzeźwości, okazało się, że ma 1, 2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. BMW podróżowały trzy osoby. Za kierownicą siedział 17-latek, a pasażerowie mieli 19 i 25 lat. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. 

Dokładne okoliczności wypadku są obecnie wyjaśniane przez funkcjonariuszy.

 

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