Jędrzejów jest jednym z mniej znanych miast w województwie świętokrzyskim. Miasto Jędrzejów leży w odległości 38 km od Kielc, 78 km od Krakowa i ok. 101 km od Częstochowy. Przez miejscowość płyną dwie niewielkie rzeki – Jasionka i Brzeźnica. Kraina geograficzna, w której znajduje się Jędrzejów to Płaskowyż Jędrzejowski, będący częścią Wyżyny Małopolskiej. W mieście mieszka, jak wynika z danych portalu Polska w liczbach, 14 167 osób. Zajmuje powierzchnię 11,4 kilometrów kwadratowych.

Początki Jędrzejowa sięgają wczesnego średniowiecza. Powstała wówczas osada Brzeźnica, należąca w Xi i XII w. do rodu Grafitów, która w XII w. przekształciła się w Andrzejów, a następnie w Jędrzejów. Miasto uzyskało prawa miejskie z rąk Bolesława Wstydliwego w 1271 r. Ważnym momentem w historii miasta, decydującym o jego roli i znaczeniu w regionie, było sprowadzenie około 1140 r. cystersów. Klasztor ufundował biskup wrocławski Janik i jego brat Klemens. Konwent cysterski przybył do Brzeźnicy z Burgundii, z opactwa Morimond.

Pierwsze wzmianki o wsi Brzeźnica pojawiły się w dokumencie fundacyjnym klasztoru cysterskiego wydanym przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janika z 1153 r.

Nazwa miejscowości Jędrzejów pochodzi od przybyłego tu mnicha z Francji

W XII w. weszła w życie i utrwaliła się nazwa Jędrzejów. Według tradycji, została nadana na cześć przybyłego z Francji mnicha Jędrzeja, brata Bernarda z Clairvaux (łacińska forma nazwy Andreovia). Na przełomie 1166/1167 r. odbył się tutaj wielki zjazd książąt i możnych z okazji uroczystego poświęcenia kościoła klasztornego. Był to przebudowany kościół św. Wojciecha, którzy mnisi dostosowali do swoich potrzeb i któremu dodali wezwanie Najświętszej Maryi Panny. Wystawiony wtedy dokument nie mówi już o Brzeźnicy, ale nazywa ją po łacinie Andrzeiow, Andreiow i Andreow.

Najważniejszym zabytkiem Jędrzejowa jest klasztor o.o. Cystersów

Założony w pierwszej połowie XII w. Znany jest on powszechnie jako miejsce spoczynku błogosławionego Wincentego Kadłubka, który spędził tutaj ostatnie pięć lat życia. Przypuszcza się, że w Jędrzejowie powstała czwarta księga jego dzieła "Kronika Polaków", cennego źródła historii Państwa Polskiego. Klasztor słynie też z organów o niepowtarzalnym brzmieniu. Instrument ten pochodzi z lat 1745-1760. Każdego roku w lipcu i sierpniu w klasztorze o.o. Cystersów odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej z udziałem wybitnych artystów polskich i zagranicznych.

Co warto zobaczyć w Jędrzejowie? Atrakcje turystyczne

Niewatpliwym walorem turystycznym miasta jest Muzeum im. Przypkowskich, które powstało w wyniku przekazania państwu przez rodzinę Przypkowskich kolekcji zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych oraz bibloteki starodruków. Warto również dodać, iż zbiory muzeum zaliczane są do jednych z największych tego typu zbiorów na świecie.

Jędrzejów. Miasto z sielskim klimatem

Jędrzejów jest miejscem, które choć coraz szybciej się rozrasta, to w centrum pozostało małomiasteczkowe. Pełno tam pomników, kapliczek, zaułków i rozpadających się kamieniczek. Ludzie spieszą do urzędu powiatowego lub na ryneczek. Najbardziej rozpowszechnionym transportem są busy i autobusy, które dowożą mieszkańców okolicznych wsi czy pozwalają dostać się do oddalonych o niecałe 40 km Kielc. Nawet z zaparkowaniem samochodu nie będziecie mieli dużych problemów, zawsze znajdzie się jakieś miejsce. Ot, takie sielskie (no, może nie do końca), senne życie, któremu brak tempa dużych miast - czytamy na stronie Przekraczając Granice.

Dlaczego warto wybrać się do Jędrzejowa?

Jędrzejów to kameralne miasto, które zapewnia relaksujący pobyt z dala od tłumów turystów. To doskonałe miejsce dla osób szukających odpoczynku w malowniczej scenerii.Jeśli lubisz zwiedzać zabytki, poznawać historię oraz cieszyć się pięknem natury, Jędrzejów będzie świetnym wyborem na weekendowy wypad!

