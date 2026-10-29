Jedyne takie miejsce w Polsce jest w Starachowicach. Odsłonili niezwykły pomnik

Nie 1928, a 1926. Niezwykłe odkrycie w archiwach i „postarzenie” Cechu

Obchody stulecia starachowickiego rzemiosła przyniosły ze sobą zaskakującą anegdotę historyczną. Przez dziesięciolecia za oficjalny rok powstania organizacji przyjmowano rok 1928.

Historyk i autor książki „Miasto pracowite”, Paweł Grudniewski, przeanalizował dawne dokumenty oraz inskrypcje na drzewcu pierwszego sztandaru. Dzięki temu odkryciu udowodniono, że Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Starachowicach działa bezprzerwy już od 1926 roku.

Wszyscy z czasem próbują się odmłodzić. My jako Cech świadomie postarzyliśmy się o dwa lata i robimy to z dumą – żartował podczas uroczystości Filip Prokop, Starszy Cechu

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Co symbolizuje tajemnicza dłoń z brązu?

Wyjątkowy monument przedstawia otwartą dłoń wyrastającą z korzeni drzewa, której palce płynnie przechodzą w rzemieślnicze narzędzia: młotek, klucz, wiertło oraz dłuto.

Kompozycja symbolizuje mocne zakorzenienie w lokalnej społeczności, fachowość, odwagę oraz ciągłość pokoleń przekazujących wiedzę swoim następcom. Na postumencie umieszczono wymowne motto: „Praca tworzy wartość, a przedsiębiorczość nadaje jej przyszłość”.

Koncepcję graficzną opracował uznany artysta Marcin Bondarowicz, rzeźbę w przestrzeni urzeczywistnił starachowicki rzeźbiarz Sylwester Kiełek, a odlew z brązu powstał w krakowskiej pracowni ERARIUS. Co ciekawe, sama propozycja wzniesienia pomnika narodziła się z żartobliwej rozmowy o nieodebranym odlewie rzeźby niedźwiedzicy!

Wyjątkowy symbol na mapie całej Polski

Podczas gdy większość monumentów w kraju upamiętnia wydarzenia wojenne lub historycznych władców, Starachowice stworzyły obiekt unikalny na skalę ogólnopolską. Pomnik oddaje hołd ludziom, którzy codziennym trudem i pasją budują gospodarkę.

Uroczystemu odsłonięciu rzeźby towarzyszyło również odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Przedstawiciele lokalnych firm oraz zaproszeni goście tradycyjnie wbijali w nią grawerowane, imienne gwoździe pamiątkowe.

Zobacz ten niezwykły pomnik na własne oczy!

Nowa wizytówka miasta znajduje się na skwerze Pracowników Zakładów Starachowickich przy ul. 1 Maja w Starachowicach.

Planując spacer po Starachowicach lub podróż przez województwo świętokrzyskie, koniecznie odwiedź to miejsce i zobacz na własne oczy rzeźbę, która w poruszający sposób łączy tradycję z artystyczną wizją!